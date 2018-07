Am Montag steigt das Thermometer noch einmal bis auf 31° C und in der Nacht auf Dienstag wird es nicht kälter als 18° C. Am Dienstag ist es mit 27° C schon etwas kühler. Am Mittwoch werden 28° C erwartet, bevor es am Donnerstag und Freitag mit 23° C bzw. 21° C deutlich abkühlt. Auch muss mit bewölktem Himmel und gelegentlichen Gewittern gegen Ende der Woche gerechnet werden.

