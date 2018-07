Heisse Tage in Basel: Viel Sonne und zu wenig Wasser

Der Rhein, die Birs und viele weitere Gewässer in der Region führen zurzeit einen niedrigen Wasserstand. Und in den nächsten Tagen soll es weiter heiss und trocken bleiben. Doch schon der Februar und der März waren zu trocken. Und die Monate April, Mai und Juni gehörten laut Meteo Schweiz zu den zehn trockensten seit Beginn der Messungen 1864. Und trotz des gestrigen Regens bleiben die Felder in der Region staubtrocken.

Hat Basel genung Trinkwasserreserven?

Muss man sich in Basel nun auch sorgen um die Trinkwasserversorgung machen? Nein, beruhigt Erik Rummer von den Industriellen Werken Basel. «Im Versorgungsgebiet der IWB ist die Trinkwasserversorgung auch bei anhaltender Trockenheit ohne Einschränkungen möglich». Denn «das Trinkwasser für Basel wird in den Langen Erlen und in Pratteln bei der Hardwasser AG gewonnen. Dazu wird das Grundwasser mit vorgereinigtem Rheinwasser angereichert», informiert Rummer weiter. «Selbst bei extrem niedrigem Wasserstand führt der Rhein also ein Vielfaches der Wassermenge, die zur Trinkwasserproduktion bei der Hardwasser AG in Pratteln und in der IWB-Produktionsanlage Lange Erlen entnommen wird».

Mehr zu schaffen macht die Trockenheit aber den Bauern und den Wäldern. Bleibt der Regen weiterhin aus kann es sein, dass die Krisenstäbe Basel-Stadt und Baselland die Entnahme von Wasser aus Gewässern verbieten. Betroffen davon wären insbesondere Bauern. Sie müssten notfalls auf Leitungswasser zurückgreifen um die Bewässerung ihrer Felder zu sichern. Die Lage der Bauern wird zusätzlich durch die seit Tagen anhaltende Bise verschärft. Der Wasserbedarf bei Temperaturen um 30 Grad ist enorm und pro Quadratmeter Boden verdunsten rund sechs Liter Wasser am Tag, bei Bise sind es deutlich mehr. Noch ist die Lage glücklicherweise nicht dramatisch.

In Zürich gibt es schon Einschränkungen

Anders im Kanton Zürich. Bereits Ende letzter Woche haben erste Gemeinden im Furttal den Gemüsebauern Einschränkungen auferlegt, wie viel Wasser sie noch beziehen dürfen. Die Bauern blicken mit Sorge auf ihre Felder.

Unter dem Wetter leiden auch die Allergiker. Die Graspollen, welche in zurzeit in der Luft sind, machen den Heuschnupfen um einiges schlimmer.

Keine Erlösung bringen die Gewitter der nächsten Tage. Diese lindern die Trockenheit nur kurzfristig. Obwohl die Regenmenge örtlich sehr gross sein kann, kann das Wasser ganz einfach in die ausgedörrte Erde eindringen und direkt abfliessen.

Längerfristig Entspannung brächte allerdings nur ein Landregen. Doch eine solche Wetterlage ist weit und breit nicht in Sicht. Man darf gespannt sein, wann die ersten Einschränkungen der Krisenstäbe beider Basel bekannt gegeben werden.