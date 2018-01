Heisskalt in den Basler Drämmli? Was die SBB versucht, tun die BVB schon lange

Ein klassisches Winterproblem: Die hundert Schichten an Kleidung werden augenblicklich zur Belastung, wenn man irgendeinenen Raum betritt. Schweissausbrüche im Tram und der folgende Kreislaufkollaps, wenn man beim Heraustreten wieder gegen eine Wand aus Eis läuft. Dasselbe bei jedem Laden, den man betritt, jede Tür ein Tor zur Hölle. Bei den SBB beschwert sich ein Kunde: «Wieso ist das so? Könnt ihr das Klima nicht einstellen, dass es immer passt?»

Tropen oder Arktis? Im Winter ist die Verwirrung komplett. Bild: Keystone

Ausziehen! Oder auch nicht!

Gefühlt ist die Situation nämlich so, dass scheinbar stets der maximale Temperaturunterschied angestrebt wird: Im Sommer werden die Läden und öffentlichen Verkehrsmittel auf den absoluten Nullpunkt runtergekühlt, im Winter könnte man dort gefühlt in der ausgestreckten Hand Brötchen backen. Das Gefühl täuscht aber. Selbst Migros und Coop versuchen, die Temperaturen in ihren Läden der Jahreszeit anzupassen, und zwar im Rahmen der von der SECO gesteckten Richtlinien für Arbeitsräume. Diese bezeichnet Temperaturen ein paar Thermometerstriche über 20° als ideal, ausgehend von sitzenden, mit geistiger Arbeit beschäftigten Personen, was auch die Situation im Tram ganz gut beschreibt. Wer nun mit Einkaufstaschen an beiden Händen ein volles Tram betritt, fällt folglich in die Kategorie «leichte körperliche Arbeit mit Stehen und Fortbewegen». Dann wären laut SECO etwas weniger, nämlich 18-21° vorgesehen.

Bloss, das Tram ist kein Büro. Man sitzt nicht im leichten Pullover da, sondern in winterlicher Vollmontur. Man verharrt nicht Stunden ruhig an Ort und Stelle, sondern wechselt ständig die Klimazone. Gleiches gilt beim Einkaufen. Wer will schon jedesmal bei Heissluftfön am Eingang die Schichten ausziehen? Wer will schon in der S-Bahn unter einer Lawine von Kleidern versinken? Eben. Darum entschloss sich die SBB zum Vorstoss.

Ist das Tram mal voll, steigt das Quecksilber schnell. Bild: Keystone

Keine Lust auf Geld verheizen

In den S-Bahnen sollen nur noch 20 statt der bisher üblichen 22 Grad herrschen. Was nach wenig klingt, spart viel Energie. Jedes Grad verursacht in diesem Bereich rund 6% der Heizkosten. Auch wenn die zur Fortbewegung nötige Energie wesentlich grösser ausfällt, bei der BVB-Flotte sind 12% schnell eine Stange Geld. Und laut SUVA sind hohe Temperaturen ohnehin ungesund, machen schläfrig und erhöhen die Chance auf Erkältungen. Doch dass die BVB ihre Trams überheizen würden, ist bloss ein Gefühl.

Die BVB sind der Zeit schon länger voraus

«Die Trams der BVB sind auf 20° im Innenraum eingestellt» und zwar sei das schon lange so, sagt deren Mediensprecher Benjamin Schmid. «Allerdings ist es nicht ganz einfach, diese Temperatur auch zu halten», denn, so Schmid, «Trams unterscheiden sich von S-Bahn-Zügen. Ihre Türen liegen viel näher zusammen und die Abstände zwischen den Haltestellen sind kürzer.» Gerade wenn im Innenstadtbereich jeweils dutzende Fahrgäste in kurzer Folge ein- oder aussteigen, gerät das System schnell ins Hintertreffen.

Daran sei auch nichts zu rütteln, wie Schmid meint: «Die Regulierung der Temperatur geschieht automatisch und ist voreingestellt. Selbst der Wagenführer hat keinen Einfluss darauf, er kann nur in seiner eigenen Kabine ein wenig nachjustieren.» Sollte die Temperatur nicht nur subjektiv sondern tatsächlich zu hoch oder zu niedrig sein, so bitten die BVB um Meldung.

Die Tür als Schleuse zwischen Klimazonen. Bild: Keystone

Die Thermostat-Anarchie hat schliesslich auch nicht funktioniert

Früher, da hing in den Zügen der SBB noch das Thermostat an der Tür, wo die Fahrgäste ihre Wunschtemperatur einstellen konnten. Auch die Fenster liessen sich noch öffnen und boten damit stets das Vetorecht. Beim daraus resultierenden Kampf um die Klimahoheit erreichte das Thermostat bald den Hitze-Anschlag und gleichzeitig standen alle Fenster offen. Die anarchistische Selbstregulation war nicht der richtige Weg und die Antwort auf die Frage des entrüsteten SBB-Kunden fällt deswegen klar aus: Nein. Das SECO selbst hält fest, wie stark das individuelle Empfinden schwankt. So finden sich in einer Grafik der «sitzenden, leichtbekleideten» Menschen, solche, die 18° Grad und solche, die 32°, also fast die doppelte Temperatur, als «behaglich» taxieren würden.

Was soll nun helfen, die Wallungen einzudämmen? Die daoistische Harmonielehre Fēng Shuǐ hat zu den harmonischen Temperaturen nicht viel zu sagen, jedoch dazu, welche Farben die gefühlte Temperatur beeinflussen können. Darum: Wem im Drämmli zu warm ist, der sollte sich intensiv auf den grünen Anstrich konzentrieren.

