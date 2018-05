Hellosport: Basler Startup will die Stadt in Bewegung bringen

Schon letzten August wollte man bei «Hellosport» mit einem grossen Konzept an den Start gehen, das Sportbegeisterte in der Region miteinander verknüpfen soll. «Wir hatten das Konzept von einer Online-Plattform vor Augen, auf der man sich eintragen und so zum Beispiel Mitspieler für eine Runde Fussball finden kann», erklärt Hellosport-CEO Alexis Weil. Dieses Konzept musste allerdings noch auf die Ersatzbank, denn dafür fehlte die grosse Community, die dafür nötig war. In der Zwischenzeit begnügte man sich damit, auf der Website eine grosse Auflistung an angebotenen Sportaktivitäten in der Region zu präsentieren. Bis jetzt.

Die Sportseite fand schnell Anklang und man konnte nun schon die ursprüngliche Idee in einer ersten Version veröffentlichen. «Dies früher als geplant, da einige Sportler zu uns gekommen sind und nach einer solchen Funktion gefragt haben.» Das frische Startup stösst also auf Interesse bei den hiesigen Sportlern. Und man will sich jetzt auch einen Namen machen: Auf den Sommer hin sind grössere Marketing-Aktivitäten geplant.

Alexis Weil und sein Team, das übrigens nur aus drei Personen besteht, arbeiten im Eilzugstempo. Noch vor ein paar Wochen bekamen sie das Feedback von Eltern, dass es so schwierig sei, passende Aktivitäten für ihren Nachwuchs zu finden. Nun hat Hellosport auch eine neue Website veröffentlicht, die sich nur darauf konzentriert. In einem übersichtlichen Tool wird angegeben, ob zum Beispiel ein Schwimmkurs gesucht wird. Sogleich werden alle möglichen Angebote der Stadt aufgelistet. Einen passenden Partner hat man mit dem Basler Ferienpass auch schon gefunden.