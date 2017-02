Helvetia investiert 200 Millionen Franken in neuen Hauptsitz

Die Helvetia Versicherung leistet sich einen neuen und grösseren Hauptsitz. Die Stararchitekten Herzog&de Meuron sind mit dem Projekt beauftragt, das bis Ende 2023 fertig sein soll. In den sogenannten Helvetia Campus Basel in der St. Alban Anlage will die Versicherung insgesamt 200 Millionen Franken investieren.