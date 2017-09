Herbst-Schock Nebenkosten: Vermeintliche Vermieter-Tricks sind oft nur Fehler

Der Herbst ist da. Gemütliche Fernsehabende in der warmen Stube warten, wäre jetzt nicht diese Nebenkostenabrechnung ins Haus geflattert. Da möchte man am liebsten die Heizung wieder abdrehen und auch die TV-Grundgebühr los sein. Besonders, wenn der Vermieter ziemlich grosszügig aufrundet, wie in einem konkreten Fall, der barfi.ch zugetragen wurde.

Ein genaues Überprüfen der Nebenkostenabrechnung lohnt sich. © Keystone

Zunächst, was leider zu berechtigten Erhöhungen führt: 2017 müssen die Mieterinnen und Mieter wieder mit höheren Heizkosten als im vergangenen Jahr rechnen. Das geht ins Geld, denn diese werden nicht nur nach Verbrauch eruiert, sondern sind auch vom Ölpreis abhängig – egal, ob mit Gas oder Fernwärme geheizt wird. Und der Ölpreis ist letztes Jahr stark gestiegen, so haben im Januar 2017 100 Liter Heizöl 83.13 Franken gekostet, 19.65 mehr als im Vorjahr.

Auch wer auf ökologisches Heizen setzt, hat höhere Kosten. «Die Fernwärmetarife sind seit einer Preissenkung im Februar 2015 konstant. Beim Erdgas mussten wir nach zwei Tarifsenkungen in den Jahren 2015 und 2016 die Tarife im Mai 2017 – nach der Heizperiode 16/17 - leicht erhöhen», erklärt Erich Rummer, Mediensprecher der IWB. «Massgeblich für die Abrechnung dürfte jedoch die sehr kühle Witterung der vergangenen Heizperiode sein: Diese bewirkt bei den meisten Kunden einen höheren Verbrauch von Erdgas oder Fernwärme und führt damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu höheren Heizkosten, auch wenn die Energiepreise pro Kilowattstunde nicht gestiegen sind.»

Die Krux mit den Kabelnetzgebühren

Ein anderes Kapitel sind die Kabelnetzgebühren von Basel. Die werden seit Jahr und Tag auch über die Nebenkosten verrechnet. Aber je nachdem, wann die Nebenkostenabrechnungen versendet werden, sehen Mieterinnen und Mieter dann zum ersten Mal die vollen Kosten, die bis anhin pauschal in den Nebenkosten oder sogar im Mietzins verrechnet wurden. Grundsätzlich ändert sich bei der Verrechnung der Nebenkosten nichts. Wer auf der Nebenkostenabrechnung erstmals einen Betrag der Kabelgesellschaft UPC sieht, kann sich über die Transparenz freuen.

Der Ölpreis also steigt, die Kabelnetzgebühren werden separat ausgewiesen: Das sind die Rahmenbedingungen. Und trotzdem tricksen einige Vermieter gerne mit den Nebenkosten, die teilweise pauschal abgerechnet werden. Weicht der Betrag zu hoch vom Erwarteten ab, ist eine Nachfrage bei der Verwaltung oder beim Eigentümer auf jeden Fall angezeigt. «Die Nebenkostenabrechnung ist in der Tat eine Fehlerquelle», sagt Peter Steiner, stellvertretender Leiter Rechtsdienste beim Mieterinnen- und Mieterverband Basel-Stadt (MVB).

Das Nebenkosten-Gewirr der Vermieter

Häufige Fehler geschehen dann, wenn die Nebenkostenabrechnung an eine Software gegliedert ist und die Firma die Abrechnung nicht einzeln nach den Verträgen überprüft. So kann es sein, dass man plötzlich Liftservice-Gebühren zahlen sollte, obwohl dieser Posten vertraglich nicht vereinbart worden ist. Auch die Überprüfung der Hauswart-Kosten kann sich lohnen.

Informationsbroschüren des Mieterinnen- und Mieterverbands © Keystone

Häufig sind die beauftragen Firmen auch für Reparaturen und Umgebungsarbeiten zuständig, die ausdrücklich nicht mit den Nebenkosten bezahlt werden müssen. Ein Augenmerk sollte man unbedingt auch auf die UPC-Gebühren richten: Wenn sich ein Mieter für einen anderen Anbieter entscheidet, muss er die UPC-Gebühren nicht mehr bezahlen. Bei Zweifeln sollte man auf jeden Fall eine Überprüfung vornehmen.

«Die Nebenkosten sind mittlerweile zur Hauptsache geworden», so der Rechtsexperte weiter. «Insgesamt können wir festhalten, dass sie stetig steigen.» Und somit auch die Rückfragen von Mieterinnen und Mietern. Fragen lohnt sich also auf jeden Fall.

