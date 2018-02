Herbstwarenmesse findet ab 2018 nicht mehr statt

Am Sonntag hatte die Polizei im deutschen Grenzgebiet alle Hände voll zu tun. In Weil am Rhein (DE) wurde ein betrunkener Fahrer festgenommen. Auch in Rheinfelden (DE) stellten sich zwei betrunkene Unfallflüchtige noch am selben Tag der Polizei. Einschreiten musste die Polizei ausserdem bei einer Auseinandersetzung, wo eine Glasflasche und Pfefferspray eingesetzt worden waren.