Herzliche Gratulation: 18 neue Landwirtinnen und Landwirte am Ebenrain

An der Lehrabschlussfeier am Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain von heute Freitag, 29. Juni 2018, konnte in Anwesenheit von Eltern, Lehrpersonen, Behördenvertretern und Gästen folgenden jungen Landwirtinnen und Landwirten zum erfolgreichen Bestehen ihrer dreijährigen Landwirtschaftlichen Berufsbildung mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis gratuliert werden:

Bachmann Marco, Seewen/SO

Blind Delia, Witterswil/SO

Brodbeck Tobias, Biel-Benken/BL

Flubacher Reto, Arisdorf/BL

Gisin Timo, Liestal/BL

Häring Alexander, Arisdorf/BL

Häring Rafael, Arisdorf/BL

Jäggi Toni, Biel-Benken/BL

Keller Alain, Allschwil/BL

Mohler Seraphin, Zunzgen/BL

Regenass Beat, Ramlinsburg/BL

Rickenbacher Marcel, Zeglingen/BL • Schaub Amira, Arisdorf/BL

Scherrer Adrian, Zwingen/BL

Schütz Philipp, Lausen/BL

Tschopp Yannick, Bubendorf/BL

Wasserfallen Lukas, Oberdorf/BL

Voggensperger Anna, Reigoldswil/BL

Von den 19 Lernenden im dritten Lehrjahr, die auf Baselbieter Lehrbetrieben ausgebildet wurden, haben 18 die Lehrabschlussprüfung erfolgreich abgeschlossen. Eine Person hat nicht bestanden. Vier Lernende haben im Rang abgeschlossen.