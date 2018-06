Herzog & de Meuron erobern mit Kanye West die Musikwelt

Das neue Hip-Hop Superduo "Kids See Ghosts" mit Kanye West und Kid Cudi hat am Freitag sein gleichnamiges Album veröffentlicht. Und wir Basler kommen dabei nicht zu kurz: Im Titelsong "Kids See Ghosts" rappt Kanye über unsere weltberühmten Architekten Herzog & de Meuron.

Doch wie kam es zu dieser ruhmvollen Nennung? Im Jahr 2013 hat Kanye West an der Design Miami/Basel Messe in Basel performt. Das Messegebäude von Herzog & de Meuron muss ihm dabei einen solchen Eindruck hinterlassen haben, dass er das international rennomierte Architekturbüro in seinen Text einarbeitete.