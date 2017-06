Herzog & de Meuron und Ai Weiwei zeigen Überwachungs-Ausstellung in New York

Drohnen, Kameras, totale Überwachung: Der chinesische Konzeptkünstler Ai Weiwei hat in New York seine neue Installation "Hansel&Gretel" vorgestellt. Gemeinsam mit den Schweizer Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron verwandelte Weiwei ein früheres Armee-Arsenal an der noblen Park Avenue in Manhattan in eine dunkle Überwachungskammer. Die Installation sollte am Mittwoch öffnen und ist bis zum 6. August angesetzt.