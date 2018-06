Heute Abend heisst es im Stadtkino: «The Bildrausch-Ring goes to …»

Am Sonntagabend überreichen Athina Rachel Tsangari, Teresa Villaverde und Simon Field der Regisseurin oder dem Regisseur des besten Wettbewerbsfilms den Bildrausch-Ring der Filmkunst 2018 und prämieren ihn mit einer Preissumme von CHF 5000.

Der Gewinnerfilm des internationalen Wettbewerbs «Cutting Edge» wird um 21:00 Uhr im Stadtkino Basel gezeigt. Bevor die glücklichen Gewinner um 20:15 Uhr im Stadtkino gefeiert werden, lädt der internationale Wettbewerb «Cutting Edge» zum grossen Finale. «Zama» von Lucrecia Martel, «First Reformed» von Paul Schrader und «Becoming Animal» von Emma Davie und Peter Mettler sind noch einmal im Stadtkino Basel zu sehen, während Lav Diaz sein Musical «Ang Panahon ng Halimaw» (Season of the Devil) im kult.kino atelier vorstellt.

Ein besonderes Highlight des Sonntagsprogramms ist «Killer of Sheep» aus dem Jahre 1978. Der Spielfilm von Charles Burnett gehört zu den Schlüsselwerken des Black Independent Movement. RaMell Ross, dessen Debüt «Hale County This Morning, This Evening» im internationalen Wettbewerb steht, nennt den fast dokumentarischen Bericht über eine Arbeiterfamilie in einem heruntergekommenen Stadtteil von Los Angeles denn auch als eine seiner wichtigsten Inspirationsquellen. Der Regisseur spricht nach der Vorführung von «Killer of Sheep» über die Darstellung der black experienceim Film.

Teresa Villaverde – Trägerin des Bildrausch-Rings der Filmkunst 2017 und Jurymitglied 2018 – hat mit «O Termómetro de Galileu» ihren neusten Essay dabei und zeigt ein dokumentarisches Fresko einer Künstler-Ehe.

Tickets für den achten Bildrausch gibt es auf der Festival-Webseite, im Stadtkino Basel und im kult.kino atelier. Die Preisverleihung wird von Niggi Ullrich moderiert. Im Anschluss laden Bildrausch und tibits zu einem Apéro ein.