Heute Eröffnung neuer Spielplatz im Tierpark Lange Erlen um 13 Uhr

Nach über einjähriger Bauzeit wird einer der modernsten Spielplätze der Region, «Die Spielaue», am 1. Mai 2018 um 13.00 Uhr, offiziell eröffnet. Das Bauvorhaben auf einer Fläche von rund 3'000 m2 war mit vielen involvierten Lieferanten komplex und aufgrund von behördlichen Auflagen betreffend Grundwasser- und Baumschutz anspruchsvoll. Die Kosten von rund CHF 2,9 Mio. wurden zu zwei Dritteln via Mehrwertabgabefonds vom Kanton übernommen, die Restsumme wurde durch diverse Spenden sowie der Defizitgarantie einer ungenannten Stiftung finanziert.

Der Spielplatz lehnt sich thematisch an den Tierpark Lange Erlen. Das Thema einheimische Tiere, Wald und Wasser wurde konsequent mit innovativer und kindergerechter Gestaltung und möglichst natürlichen Materialien umgesetzt. Er ist für Kinder verschiedener Altersstufen attraktiv und hindernisfrei gebaut. Diesbezüglich erhielt der Erlen-Verein grosse fachliche und finanzielle Unterstützung durch die Stiftung «Denk an mich». Mit seiner Lage profitiert er nicht nur von der Naherholungszone Lange Erlen, sondern auch vom Parkrestaurant Lange Erlen, welches seit 1. April 2018 mit einem zusätzlichen Angebot im neu eröffneten Self Service-Bereich aufwarten kann.

Mit der Eröffnungsfeier am 1. Mai wird der Spielplatz offiziell der Bevölkerung übergeben. Gross und Klein sind herzlich willkommen!