Heute auf dem Münsterplatz: Greenpeace protestiert mit Sägemehl gegen Tempo-Taschentücher

«Greenpeace» ist zurzeit nicht gut auf die Firma «Essity» zu sprechen. Der Hersteller von Hygienepapier, unter anderem «Tempo»-Nastücher, sei dabei in Schweden schützenswerte Wälder abzuholzen. Um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, führt «Greenpeace» heute eine Aktion auf dem Münsterplatz durch. Aus rund 700 Kilo Sägemehl soll ein Bild entstehen. Daran wird nun bis 13.00 Uhr gebastelt, um 13.30 Uhr soll noch eine kleine Performance folgen. Was das Bild darstellen wird, weiss «Greenpeace»-Mediensprecher Thomas Mäder noch nicht. «Wir lassen uns überraschen.»

Wieso diese Aktion gerade in Basel stattfindet, hat allerdings seine Gründe: «Die Produkte von Essity kommen meist über Basel in die Schweiz. Und Coop, einer der grossen Abnehmer, hat hier seinen Hauptsitz.» Die Umweltaktivisten hoffen, dass ihre Nachricht so direkt zum Grossverteiler durchdringt. «Wir fordern, dass Essity die Lieferkette in Ordnung bringt, und dass für Tempo-Nastücher keine Bäume mehr gefällt werden in schützenswerten borealen Wäldern», so Mäder.

Das fertige Sägemehlbild kann von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr betrachtet werden – dann wird es wieder abgeräumt. Bis dann hat man vom Münsterturm einen schönen Ausblick auf das Bild. Die Protestaktion wurde von der Basler Polizei bewilligt