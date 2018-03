Heute eröffnet das Basler "Fähri-Läädeli" - Ferry Tales

Heute eröffnet am Rheinsprung ein einzigartiges Basler Läädeli, das «Ferry Tales». Neben Fähribastelbögen- und magneten, Fährispielen- und -puzzles werden auch weitere Fährisouvenirs und -tickets sowie Kaffee und Snacks to-go verkauft. «Es wird alles geben, was man für ein paar gemütliche Stunden am Rhein braucht», erklärt Maria Taubic. Die 29-Jährige Fährifrau in Ausbildung hatte die Idee zum Laden. Nun ist sie Inhaberin und Betreiberin zugleich.

Das Startkapital von 25'000 Franken sammelte Fährifrau Maria Taubic mittels Crowdfunding.