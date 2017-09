Heute heisst es «Ernährungssicherheit» – vor 75 Jahren tobte noch die «Anbauschlacht» in Basel

Angesichts voller Regale in Läden und Supermärkten, angesichts der Qual der Wahl, vor dem normalverdienende Leute heute in der Schweiz stehen, wenn es um die Auswahl des nächsten Essens geht, angesichts des schieren Überflusses an Fressalien also, der heute in unserem Land herrscht, mutet die Abstimmung über «Ernährungssicherheit» fast ein bisschen seltsam an.

Plötzlich Chaos

Doch wenn das Blatt der Geschichte sich plötzlich wendet, wenn Sicherheit plötzlich mit Chaos konfrontiert wird, wenn Katastrophen, Krisen, Kriege ausbrechen, wird die Frage nach der Sicherung von Lebensmitteln plötzlich hochgradig akut. Es ist gerade mal zwei Generationen her, dass der Zweite Weltkrieg eine wahre «Anbauschlacht» auslöste, wie man damals sagte. Auch in der alten Stadt am Rheinknie.

Einschränkungen

Obwohl die Schweiz in den beiden Weltkriegen nicht zum Schauplatz bewaffneter Konflikte geworden war, wurden die Nahrungsmittel auch hierzulande knapp. Sie mussten rationiert werden und erlangten dadurch eine Bedeutung, die sie in Westeuropa zu Friedenszeiten meistens nicht haben. Während des Zweiten Weltkriegs mussten plötzlich auch Leute mit guten Löhnen Einschränkungen in Sachen Ernährung hinnehmen, an die sie absolut nicht gewöhnt waren.

Rationierung

Angesichts dieser Situation hiess der erste Schritt Rationierung. Das Mittel dazu waren die Lebensmittelmarken. Die eigentliche Rationierung begann Ende August 1939, für die Bevölkerung wurde sie dann Ende Oktober relevant. Am Anfang ging es in erster Linie um Zucker, Hülsenfrüchte, mehrere Getreideprodukte, Fette und Öle, mit der Zeit waren dann immer mehr Lebensmittel betroffen.

Brot mit Kartoffel

Im Grossen und Ganzen wurde ausserordentlich differenziert mit der Rationierung umgegangen. So wurde etwa das Brot ab Juli 1940 nicht mehr frisch verkauft, ab Herbst 1942 rationiert und ab dem Frühling 1943 bei Engpässen mit Kartoffeln gestreckt.

Produktionssteuerung

Die Rationierung war aber nur die eine Seite des Vorgehens, die andere hiess Produktionssteuerung, also genau jenes Phänomen, das als «Anbauschlacht» in die Geschichte eingegangen ist. Und diesbezüglich galt es ab 1942 auch in Basel ernst.

Symbolträchtig

Die Regierung gab unter anderem auf dem Bruderholz, auf der Schützenmatte und an der Wanderstrasse Zonen für den Anbau landwirtschaftlicher Produkte frei. Aber auch etwa im Kreuzgang des Münsters, also an einem besonders auffälligen und symbolträchtigen Ort. Noch heute wird die Anbauschlacht von Vielen als genuiner Ausdruck des Eidgenössischen Wehr- und Überlebenswillens betrachtet. Doch ist dies eine einseitige Betrachtungsweise.

«Bildgeschichten»

Eine phantastische Quelle für die Anbauschlacht und einige andere grossartige Basler Historien – in Basel ist das Buch «Bildgeschichten» (Schwabe Verlag, Basel , ISBN 3-7965-14 18-9), das mit Bildern aus dem Staatsarchiv illustriert ist, im Handel erhältlich. Es kann allen, die sich für die Geschichte unserer Stadt interessieren, nur empfohlen werden.

«Gesichert»

Im Artikel von Werner Baumann über die «Anbauschlacht» sind folgende Sätze zu lesen, welche die paradoxe Seite der Massnahme ins Licht rücken: «Die ‹Anbauschlacht› hat sicher dazu beigetragen, dass bis 1944 trotz sinkender Importe eine befriedigende Ernährung der Schweizer Bevölkerung gesichert und auch 1945, obwohl teilweise kritische Werte erreicht wurden, eigentlicher Hunger vermieden werden konnte. Aber die Schweiz schaffte das nicht ohne Importe aus dem deutsch beherrschten Raum...». Eine komplett autonome «Ernährungssicherheit» war während der Kriegszeit trotz «Anbauschlacht» also keineswegs möglich.

Ambivalenzen

Es zeigte sich nämlich auch im Rahmen der «Anbauschlacht» jene typisch Schweizerische Ambivalenz im Umgang mit dem Naziregime, die schon viele Historiker aufgezeigt haben. Die Frage ist nur, was mit unserem Land passiert wäre, wenn diese taktischen Ambivalenzen ausgeblieben wären. Sicher ist allerdings, dass die Grenze des moralisch Vertretbaren dabei immer wieder massiv überschritten worden sind. Die Rationierung und die «Anbauschlacht» endeten übrigens erst 1948. Drei Jahre nach dem Ende des Kriegs in Europa.

Möchten Sie sich dazu äussern? Hier geht es zu den Kommentaren.

Weitere Titelgeschichten finden Sie hier.