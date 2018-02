Heute heulen sie wieder: Sirenentest. Doch keiner versteht die Signale

Mit rund 5’000 stationären und 2’200 mobilen, gleichzeitig losdröhnenden Sirenen gibt es kein Entkommen vom jährlichen Sirenentest. Ausser, man ist taub. Deswegen ist es besonders wichtig, bei einem Alarm auch die Nachbarn zu informieren, auch nicht Gehörlose, welche sich vielleicht mit den neuen Schallschutzfenstern nicht nur gegen den Tramlärm, sondern unabsichtlich auch gegen die Sirenen in der Stube geschützt haben.

Zwei Alarmzeichen statt vielen

Die musikalische Bandbreite war früher grösser: Bis 2004 gab es noch diverse, spezifische Alarmtöne. Wie auch bei den Notfallnummern erwies sich dies in der Praxis eher hinderlich als nützlich: Kaum jemand kannte die Bedeutung der einzelnen Melodien. So wurde die Zahl der Sirenenalarme vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) auf zwei reduziert: Einen «allgemeinen Alarm» und einen «Wasseralarm».

Der Wasseralarm soll nicht etwa das Ansteigen des Rheins nach starken Regenfall signalisieren, sondern wird speziell für den Fall von Überflutungen im Bereich einer Stauanlage angewendet. 60% des Stroms wird in der Schweiz so gewonnen, jedoch geht von den Stauwehren auch grosse Gefahr aus. Hinter der Zervreila-Staumauer in Vals stauen sich rund 100 Millionen Kubikmeter Wasser. Diese können ein ganzes Tal in kürzester Zeit mit einer Flutwelle ausradieren. Dann zählt jede Sekunde, das gefährdete Gebiet muss sofort verlassen werden.

Ein Merkblatt zum Verhalten bei Gefahr, wie sie noch heute in manchen Basler Kellern zu finden sind. Dieses hier ist aus dem Jahr 1938. Und hängt noch heute. Bild: Tobias Meier

In Basel spielt der Wasseralarm nur eine kleine Rolle: Vom Stauwerk in Birsfelden geht nur eine geringe Gefahr aus, und dem angedachten Speicherwerk auf dem Chrischona-Hügel hat der Regierung 2013 eine Absage erteilt.

Der allgemeine Alarm folgt, wenn eine «wenn eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist», wie das BABS mitteilt. Dazu gehört alles, vom C-Alarm bis zur Terrorwarnung. Die Abgrenzung vom Wasseralarm macht durchaus Sinn, denn beim allgemeinen Alarm heisst es: Abwarten und auf Anweisungen harren. Nach einer solchen, auf und absteigenen Sirenenmelodie folgt immer eine Information über das Radio.

Und nun hoff' ich so, du hörst dieses Lied mal im Radio

Doch wer hört heutzutage eigentlich noch Radio? Die Zukunft gehört, wie auf jedem Gebiet, dem Internet. Mit Alertswiss gibt es inzwischen auch eine App. Der Vorteil der App ist, dass die Warnungen so wesentlich gezielter platziert werden können als mit einem grossflächigen Geplärre. Die App kann spezifische Warnungen verbreiten, wenn etwa ein Terroranschlag bevorsteht und Fehlalarme können einfacher berichtigt werden. Das geschieht nicht nur auf Hawaii: Zuletzt schreckten letzten August die Sirenen in Liestal fälschlicherweise die Bevölkerung auf. Zudem unterhält das BABS Twitter- und Facebook-Kanäle. Letztes Jahr hatten die Gehörlosenverbände mit Demonstrationen auf den Missstand aufmerksam gemacht haben, dass die Sirenen ihnen nichts bringen. Der Versuch, solche Menschen per SMS zu warnen, scheiterte. Nun also die App.

Dumm nur: Gleichzeitig wird dringend empfohlen, das Telefon- und Handynetz nur im Notfall zu benutzen, um eine Überlastung zu verhindern. Sind wir ehrlich: Im Katastrophenfall wird das Handynetz kaum länger durchhalten als um Mitternacht an Silvester. Was tun, wenn das Handynetz weg ist? «Es wird empfohlen, stets ein Transistorradio inklusive Reservebatterien bereitzuhalten», so die offizielle Variante. Oder darauf zu hoffen, dass die Nachbarn ein solch antikes Gerät besitzen und sich die Verhaltensregeln auch gut eingeprägt haben, ergo uns moderne, von der Technik verlassene Bürger informieren. «Wir arbeiten mit einer Multikanalstrategie», meint Dr. Kurt Münger, Kommunikationschef von BABS und VBS. Um Ausfällen entgegen zu wirken, wir auf allen verfügbaren Kanälen gesendet. Radio und Sirenen sind eben immer noch «in sehr hohem Masse gegen einen möglichen Ausfall des Strom-/Internet-/Mobilfunk-Netzes abgesichert», wie Münger betont.

Bis diese Probleme gelöst sind bleibt nur eins: Sich zurücklehnen und das grösste, sprich publikumsstärkste, staatlich finanzierte Konzert des Jahres geniessen.

