Wegen Arbeiten an Spezialweichen fallen am Samstag Züge aus

Am Samstag, 17. Februar 2018, kommt es in der Region Basel zwischen 8.15 und 20.00 Uhr zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Im Fernverkehr von und nach Olten fallen Interregio-Züge aus, im Regionalverkehr von und nach Basel Badischer Bahnhof ein Teil der S-Bahn-Züge. Grund für die Ausfälle sind Weichenarbeiten in der östlichen Einfahrt des Bahnhofs Basel SBB.