Heute vor hundert Jahren waren die Grenzen dicht und die Menschen rückten zusammen

1889 hat Louise V. DeBary den Urologen Emil Burckhardt geheiratet. Damit wurde sie Bestandteil des vielzitierten Basler Daig, dem Kreis jener Familien, die schon lange am Rheinknie weilen. Aber halt auch nicht seit dem Altertum.

Immer von der Einwanderung profitiert

Im Fall der CKDT-Burckhardts, zu denen Emil gehörte, fand die Einwanderung Anfangs des 16. Jahrhunderts statt. Der erste Basler Vertreter der Patrizierfamilie am Rheinknie, Christoph „Stoffel“ Burckhardt (1490–1578) ist aus dem Münstertal im Schwarzwald nach Basel gekommen. Das genaue Jahr seiner Einreise ist nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass er sich im Jahr 1521 in die Schlüsselzunft eingekauft hat. Mit dieser Einwanderung hat die Erfolgsgeschichte dieser Familie in Basel angefangen. Jede Stadt auf dieser Welt hat immer wieder von Einwandererinnen und Einwanderern profitiert.

Und gerade hier, am Dreiländereck, waren offene Grenzen immer ein entscheidender Faktor für die Entwicklung, die Fortschritte unserer Stadt, eine Art natürliche Frischluftzufuhr. Dies wurde gerade in Zeiten manifest, in denen die Grenzen geschlossen werden mussten, weil in Europa Krieg herrschte. In diesen Zeiten machte sich eine erstickende geistige Enge breit.

Unselige und schwierige Periode

Die Tagebücher der Louise V. Burkhardt–DeBary schildern eine solche Zeit in präziser und bewegter Art und Weise, nämlich die Jahre zwischen 1914 und 1918, also die unselige und schwierige Periode, in der die Grenzen wegen des Ersten Weltkriegs geschlossen waren. Diese «Aufzeichnungen aus der Zeit des grossen Krieges» können im Staatsarchiv Basel eingesehen werden (unter der Signatur 594e E 2-1-3 (1)).

«Ungenaues im Staatshaushalt»

Exakt heute vor hundert Jahren, inmitten des Ersten Weltkriegs, hat Frau Burckhardt folgendes in ihr Tagebuch geschrieben: «Brief von Martha Pagenhardt: Offenbar hat sie noch Kameraden ihres Mannes in Hannover angetroffen, sie schrieb, dass der arme F. Schweres habe durchmachen müssen in Rumänien. Jetzt hat sie eine Karte von ihm aus Prag, auf dem Weg nach dem Westen. – Schwester von Frau E. in St. Ludwig: in der ganzen Ortschaft keinen Faden Wolle mehr: 14. tägl. Urlaub von Alois kostete seine Frau FR. 300.-. Es geht namenlos viel Ungenaues im Staatshaushalt, z.B Revision des Telephonamtes (wo sie Unrichtigkeiten im Anrechnen von Material und Glocken seit mehreren Jahren auffinden, und jetzt anrechnen!) so sollten wir unintelligenten Hausfrauen uns nicht zu sehr grämen, wenn wir manches versäumen und besser machen könnten.» Alleine diese wenigen Sätze lassen uns das damalige Zeitgefühl erahnen.

Vorsorgen für Flüchtlinge

Ihre Einträge aus dem Jahr 1914 lassen uns spüren, wie der Krieg näherkommt, so schreibt sie am 30. Juli: «Ich lasse mich nicht irremachen; auf hunderterlei Gerüchte und Ratschläge von allen Seiten kann man sich nicht einlassen. Für meine eigene Haut ist mir nicht Angst, und so «hamstere» ich nicht ernstlich. Eventuell sollte man für Einquartierung und für Flüchtlinge vorsorgen, und – ich denke mir – hauptsächlich für zum Verteilen an Bedürftige, für die es schwierig wird, wenn die Preise steigen.» Für die Frau aus gutem Haus, steht also die Sorge um die sozial Schwächeren im Vordergrund.

«...unter militärischer Begleitung»

Am 1. August 1914 berichtet sie dann von der Generalmobilmachung in der Schweiz. Und schon am 5. August berichtet sie: «Überall stehen Soldaten zur Wache: Man kann den Krieg keinen Augenblick vergessen. (...) Von der Dufourstrasse herkommend sah ich heute Nachmittag hunderte von Italienern mit ihren Köfferli unter militärischer Begleitung über den Aeschenplatz ziehen. Beim Bundesbahnhof auf dem Eilgut sind sie scharenweise eingepfercht.» Die Italiener wurden nämlich aus den Nachbarländern ausgewiesen und mit «Eilzügen» durch die Schweiz nach Italien zurückgebracht.

«Ich schleppe, was ich schleppen kann»

Schon einen Tag später geht Frau Burckhardt ins Holeeschlössli, wo italienische Flüchtlingsfamilien notdürftig untergebracht sind – und packt ohne Umschweife mit an, um diesen Menschen zu helfen. Als die italienischen Familien dann von Soldaten zum Bahnhof eskortiert werden, hilft sie weiter: «Ich schleppe, was ich schleppen kann, helfe, schwere Bündel zu tragen und Körbe, damit es die Frauen leichter haben.» Diese Qualität des Mitgefühls und des unkomplizierten Helfens prägt die gesamten Tagebücher dieser Frau aus dem Daig, die uns Basel während des Ersten Weltkriegs miterleben lassen. Eine direkte, gutherzige Menschlichkeit, die uns heute, in viel einfacheren Seiten, leider oft genug fehlt.

