Die Auszeichnung "Supermarkt des Jahres" wird in Deutschland seit über 20 Jahren vergeben. Organsiert wurde der Wettbewerb in diesem Jahr von den Magazinen "Lebensmittel Praxis" und "Meine Familie & Ich" organisiert.

Bewertet werden die Bewerbungen von einer Fachjury und Befragungen eines Marktforschungsinstituts. Neben Hieber's Frischecenter in Lörrach erhielt der Rewe Kramer in Recklinghausen eine Auszeichnung in der Kategorie "Selbstständige über 2'000 Quadratmeter Verkaufsfläche".