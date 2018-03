Historisches Museum Basel: Spannende Neupräsentation mittelalterlicher Kunst

Gesamtansicht der Ausstellung. Foto: HMB Natascha Jansen

Im neu eingerichteten Chor der ehemaligen Franziskanerkirche werden in der Ausstellung «Glaubenswelten des Mittelalters» einige wenige Denkmäler des Mittelalters aus Basel gezeigt. Die Mehrzahl der Objekte stammt aus dem Gebiet des Oberrheins, der Schweiz und Süddeutschland. Ein Fragment eines jüdischen Grabsteins aus dem 13. Jahrhundert erinnert daran, dass im mittelalterlichen Basel nicht nur Christen lebten. «Sogar das Christentum muss heute wieder erklärt werden», sagt Museumsdirektor Marc Fehlmann und meint damit 16-jährige Gymnasiasten, die teilweise nicht einmal wüssten, ob sie protestantisch oder katholisch seien.

Fragment eines jüdischen Grabsteins. Hebräische Inschrift/ «Dieser Stein / zu Häupten der Bella / Tochter des Abraham (…)». Bild: HMB

Die hochkarätigen Kunstwerke, darunter zahlreiche Objekte aus dem Depot des Historischen Museums, geben Einblick in Ausstattung und Bildprogramme mittelalterlicher Kirchen. Erstmals werden die Skulpturen und Altarbilder frei und flexibel präsentiert, was Spielraum für abwechselnde Präsentationen bietet. «Dank neuer Vitrinen und verschiebbarer Sockel ist die Ausstellung dynamisch und auswechselbar, neue Kombinationen sind jederzeit möglich», sagt Fehlmann und weist auf die Wichtigkeit der Flexibilität bei der Sammlungspräsentation in der heutigen Zeit hin. Damit begegnet das Museum der immer geringer werdenden Aufnahmebereitschaft des Publikums und erhofft sich so auch ein immer wiederkehrendes Stammpublikum.

Marc Fehlmann vor dem Altar des Peter Rot, Basel, um 1476,84. Herkunft Basel Klosterkirche des Franziskanerordens. ©barfi.ch

Zentrales Werk der von Sabine Söll-Tauchert kuratierten Ausstellung bildet der monumentale Marienaltar aus Santa Maria in Calanca von 1512. Er ist der zweitgrösste erhaltene Wandelalter der Schweiz. In eigens produzierten Animationsfilmen werden die komplexen Inhalte auf spannende und zeitgemässe Weise dem Publikum verständlich gemacht. Weil das Wissen über die Geschichten der Bibel und der christlichen Religion immer mehr verloren geht, werden die ausgestellten Werke ausführlich mit kurzen, informativen Texten beschrieben.

Die präsentierten Kunstwerke sind in fünf Themengruppen unterteilt: Von Christus und das Kreuz als Zentrum und Symbol einer Religion, über Maria: Mutter Gottes, Jungfrau, Himmelskönigin, zu den Heiligen für alle Fälle als Vorbilder, Ansprechpartner und Helfer in Not, dem Stifter und Schenkungen: Erinnerung und Hoffnung auf das Paradies, hin zu in Stein gemeisselt: Taufe, Weihe, letzter Segen. Die Präsentation ermöglicht eine niederschwellige Annäherung an die zentralen Figuren der christlichen Glaubenswelten des Mittelalters, ihre Geschichte und ihre Verehrung.

Die neue Präsentation sowie die Restaurierung einiger darin gezeigter Werke war nur dank grosszügiger Unterstützung von privaten Gönnern möglich. 20'000 der gesamthaft 470’000 Franken kamen vom Baudepartement. Mit dem engen Budget und dem daraus resultierenden Personalmangel, mit welchem das Historische Museum Basel arbeiten muss, rückt auch der lange erwartete Sammlungskatalog in weite Ferne.

--

Ausstellung ab 23. März 2018

Öffentliche Führungen «Glaubenswelten des Mittelalters»

So, 25.03.2018, 11:00 Uhr, Dr. Sabine Söll-Tauchert (Kuratorin)

Mi, 28.03.2018, 12:30 Uhr, Dr. des. Andreas Rüfenacht (Assistenzkurator)

Mi, 18.04.2018, 12:30 Uhr, Dr. Sabine Söll-Tauchert (Kuratorin)

So, 06.05.2018, 11:00 Uhr, Dr. Marc Fehlmann (Direktor)