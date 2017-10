Skandal-Metzgete in Sissach: Ein Tier kommt, ein Tier muss gehen

In Sissach metzgen sie am Samstag in einer Woche öffentlich zwei Schweine. Ein Pfarrer intervenierte, Tierschützer liefen Sturm, es kam zum Streit: Darf man das? Öffentlich metzgen? Die Antwort: Ja. Man darf nicht nur. Man soll.