Hochwasser: Jugendbücherschiff musste in Kleinhüninger Hafen zurück

«Voraussichtlich am Mittwoch wird sich die Lage beruhigt haben und das Jugendbücherschiff kann wieder an der Schifflände ankern», so Simon Thiriet, Mediensprecher des Erziehungsdepartements. Auch wenn das Bücherschiff zurzeit nicht an der gewohnten Stelle zu finden sei, könne man auch in Kleinhüningen das Schiff besuchen. Das Jugendbücherschiff befindet sich auf Höhe Westquaistrasse 62, gleich beim Dreiländereck (Tramhaltestelle Kleinhüningen, von dort ca. 15min Fussmarsch).