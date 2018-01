Mehr als 400 Gäste am Neujahrsapéro der Wirtschaftskammer BL und der Basellandschaftlichen Kantonalbank

Die für die Wirtschaft wichtigen Standortfaktoren bildeten den Themenschwerpunkt am 16. gemeinsamen Neujahrsapéro der Wirtschaftskammer Baselland und der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) am Donnerstagabend. Wirtschaftskammerpräsident Andreas Schneider appellierte an die Politik, mutige Projekte zu ermöglichen – insbesondere im Bereich Verkehrsinfrastruktur.