Hölstein: Bauarbeiten an der Bennwilerstrasse von April bis Juni

Die Baustelle ist in vier Bauphasen unterteilt. In der Phase 1 werden abschnittweise neue Leitungen der Wasserversorgung und der EBL verlegt. Phase 2 beinhaltet Instandsetzungsarbeiten am Strassenkörper, dem Unterbau und an den Randabschlüssen. In der Bauphase 3 wird grossflächig Belag für die Tragschicht eingebracht, bevor in der Bauphase 4 abschliessend die neue Deckschicht eingebaut wird.

Die Leitungsbauten finden auf vier Abschnitten der Bennwilerstrasse statt: zwischen Hauptstrasse und Schulhaus Holde sowie zwischen Schulhaus Holde und dem sogenannten Schneggeweg, dem Abgang von der Finelenstrasse zur Bennwilerstrasse; dann zwischen Kirchgasse und Biretenweg und zum Schluss auf der Höhe des Hofs Weigist. Ab Anfang Mai wird dann die Bennwilerstrasse auf einzelnen Abschnitten je in einer Fahrtrichtung etappenweise gesperrt. Voraussichtlich an einem Wochenende ab Mitte Juni wird es zu einer Vollsperrung der Strasse kommen, damit der Deckbelag eingebaut werden kann. Es kommen Lichtsignalanlagen und Verkehrsdienst zum Einsatz.

In der ganzen Zeit ist die Zufahrt zu den angrenzenden Liegenschaften grundsätzlich gewährleistet. Es muss aber mit Einschränkungen gerechnet werden. Das gleiche gilt für den Durchgangsverkehr, dem auf der Bennwilerstrasse sowohl für die Quartiererschliessung in der Gemeinde als auch als Autobahnzubringer grosse Bedeutung zukommt.

Das Tiefbauamt Basellandschaft und die Projektleitung danken für das nötige Verständnis.

Waldeinsatz zugunsten der Bürgergemeinde

Wer beim alljährlichen Waldeinsatz der Bürgergemeinde mit dabei ist, leistet einen freiwilligen aber wertvollen Beitrag zu Gunsten der Allgemeinheit. Mitwirken kann jeder. Es gibt keine Einschränkungen, jede Hilfe ist willkommen. Am Vormittag wird gearbeitet und um die Mittagszeit wird von der Bürgergemeinde ein Imbiss offeriert und zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.

Der diesjährige Waldeinsatz findet am Samstag, 14. April statt. Treffpunkt ist um 09.00 Uhr beim Bürgerschopf an der alten Landstrasse. Jeder ist für eine der Witterung angepasste Arbeitskleidung und für eigene Arbeitshandschuhe selber besorgt. Der Bürgerrat würde sich über eine wie jedes Jahr grosse Zahl von Helfern und Helferinnen freuen. Hauptaufgabe ist die Instandstellung des Grillplatzes am Gugen.