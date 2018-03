Am Mittwochnachmittag kam es in Lörrach (DE) zu einem schweren Verkehrsunfall. In Weil am Rhein (DE) geriet derweil ein Sportwagen am Strassenrand in Vollbrand. In der Nacht auf Donnerstag konnte in Lörrach ein Küchenbrand gerade noch verhindert werden. Schuld war der alkoholisierte Bewohner.