Hölstein begrüsst seinen 2500. Einwohner

Am letzten Freitag überbrachten Gemeindepräsident Gabriel Antonutti und Gemeindeverwalter Fritz Kammermann der Familie die Glückwünsche der Gemeindebehörde zusammen mit einer Baselland CARD, der Geschenkkarte von Baselland Tourismus, die bei allerlei Anbietern in der Region eingelöst werden kann. Der Jubiläumseinwohner hatte währenddessen seine Freude an einem farbigen Holztraktor, den er nach dem Auspacken sofort in Betrieb nahm.

Vater Christian Biedert ist in Hölstein aufgewachsen und hat die Gelegenheit ergriffen, mit seiner Familie wieder an seinen angestammten Wohnort zurückzukehren. Seine Ehefrau Melanie kommt aus Allschwil und muss sich erst noch in das Waldenburgertal einleben. Das macht sie sehr gut, sie hat sich bereits beim örtlichen Frauenverein als Mitglied eintragen lassen.

In Hölstein sind mit den beiden neuen Überbauungen am Steinenweg und am Neuweg praktisch gleichzeitig 30 Familienwohnungen auf den Markt gekommen, die relativ zügig vermietet werden konnten und so zum Anstieg der Einwohnerzahl geführt haben.