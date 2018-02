Hotel-Restaurant zum Adler in Weil: Wird aus den Betriebsferien ein Aus für immer?

Nicht nur die Restaurants in Basel haben mit Problemen zu kämpfen. Mit grossen Schwierigkeiten sieht sich auch eines der besten Restaurants der Region konfrontiert. Hansjörg Wöhrle, Patron und Spitzenkoch in der dritten Generation des ehemaligen Sternerestaurants «Adler» in Weil am Rhein, spricht denn auch von grossen personellen Problemen. Vor drei Wochen sah der 75-Jährige sich dazu veranlasst, der Küchenbrigade und dem Servicepersonal - insgesamt sind es sieben Personen - mitzuteilen, dass aufgrund von Problemen mit dem Küchenchef das Restaurant zumindest bis auf Weiteres ab sofort geschlossen bleibe.

Restaurant geschlossen, Hotel offen

Die grosse Schwierigkeit liege darin, gutes Personal zu finden, meint Wöhrle. Der höheren Löhne wegen würden viele gute Küchenchefs Deutschland den Rücken kehren, um in der Schweiz zu arbeiten.

Kein fröhliches Jubiläumsjahr in der dritten Generation

Ausgerechnet jetzt, 2018, sollte das 50-jährige Jubiläum gefeiert werden. 1968 übernahm Hansjörg Wöhrle nach einer Kochlehre in Lörrach den Adler von seiner Mutter und Grossmutter. Zuvor durchlief er verschiedene Stationen in den renommiertesten Häusern der Schweiz, darunter das Bürgenstock über dem Vierwaldstättersee, das Kulm in Arosa, und Mövenpick Genf. Bereits mit gerade einmal 12 Jahren war sein Berufswunsch klar. Damals assen seine Mutter und er nach dem alljährlichen Grosseinkauf bei Kleider Frey in Basel im Restaurant Rheinfelderhof, wo er erstmals mehrere Köche durch ein grosses Fenster bei der Arbeit beobachten konnte.

35 Jahre lang ein Michelin Stern

1972 wurde Hansjörg Wöhrle vom Hotel- und Reiseführer Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet, den er 35 Jahre lang behalten sollte. Er war damals der jüngste mit einem Stern dekorierte Koch Deutschlands. Und nicht nur das. Als einziger Ausländer schaffte er es mit 15 Punkten sogar in die Schweizer Ausgabe des Restaurantführers Gault & Millau. Zwei Jahre später sollten es bereits 17 Punkte sein. Wegen einer schweren Herzoperation 2007 im damaligen Basler Kantonsspital, durchgeführt vom Herzspezialist Thierry Carrel, verlor er den Stern. Der Schmerz über den Verlust, sowie die Herabstufung auf nur noch 15 Gault & Millau-Punkte sass tief. Den Stern sollte er nicht mehr zurückerhalten, dafür gab es im Folgejahr wieder 16 Gault & Millau-Punkte.

Verwaist: die gemütliche Gaststube

Bis im August des vergangenen Jahres stand Wöhrle noch selber am Herd der Adler-Küche, unterstützt von seiner Frau in der Gaststube. Seit 2015 gab er zwei jungen Ehepaaren die Chance, die altbewährte Speisekarte mit neuen, modernen Gerichten zu ergänzen. «Leider konnten beide Paare nicht überzeugen», so der Adler-Besitzer.

Wie weiter?

Noch steht die Zukunft des Restaurants zum Adler in den Sternen. Das Hotel ist jedoch nach wie vor geöffnet. Sicher ist, dass wenn Hansjörg Wöhrle nicht bald eine Lösung findet, Hotel und Restaurant verkauft werden. Ein grosser Verlust für ein Restaurant, das zu den 12 besten Deutschlands gehörte und unter den 100 besten der Welt rangierte. Ein grosser Verlust aber auch für Weil und viele Schweizer, darunter rund 70 Prozent aus Basel.