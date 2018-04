IKEA bald in der Basler Innenstadt?

2014 eröffnete IKEA in Hamburg seine erste Innenstadt-Filiale. Der schwedische Möbelkonzern wollte mit diesem Konzept vor allem junge Grossstädter gewinnen. Nun sind auch in Schweizer Städten die ersten Filialen geplant. IKEA will so näher an die Kunden ran. Vor allem wichtig ist für den schwedischen Möbelgiganten eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Auch Kunden ohne Auto müssen die Filiale gut erreichen können.

Ein erster Test in der Schweiz verlief für IKEA erfolgreich. 2017 eröffnete in der Zürcher Bahnhofstrasse ein Pop-up Store. Bei IKEA Schweiz ist man überzeugt von der neuen Strategie, Möbel und Wohnaccessoires in den Fussgängerzonen zu verkaufen. «Das Pop-up Experiment in Zürich ist für IKEA Schweiz sehr erfolgreich verlaufen. Die innerstädtische Lage hat sehr viele Besucher angezogen. Rund 2000 Personen am Tag haben das 400 Quadratmeter grosse Lokal an der Bahnhofstrasse jeden Tag besucht – total rund eine Viertelmillion. Dank der innerstädtischen Lage konnte IKEA auch ein neues, urbaneres Publikum ansprechen und inspirieren», so Alexander Gligorijevic von IKEA Schweiz auf Anfrage von barfi.ch.

«Im Pop-up Lokal hat IKEA aufgrund der beschränkten Platzverhältnisse nur eine kleinere Auswahl von saisonal wechselnden Artikeln verkauft. Die Einkäufe wurden deshalb entweder online mit Unterstützung von unseren Mitarbeitenden vor Ort oder in den umliegenden Einrichtungshäusern in Spreitenbach oder Dietlikon getätigt», sagt Gligorijevic weiter.

Ein IKEA-Laden bald in der Freienstrasse als Konkurrenz zu Zara und H&M Home? Gar nicht so unwahrscheinlich. Denn wie Gligorijevic informiert sind «mittelfristig auch für IKEA Schweiz fixe innerstädtische Ladenformate denkbar».

Vielleicht bald Realität? Eine IKEA Filiale in der Innenstadt. Bild: Fotomontage barfi.ch

Und da bei IKEA die Kassen längst nicht mehr nur durch die Verkäufe von Billy, Malm oder Pax klingeln, werden bei IKEA Deutschland neben Möbeln und Einrichtungsgegenständen auch die Gastronomie fester Bestandteil der neuen Strategie sein.

Köttbullar-Fleischbällchen wird es künftig also auch in den Innenstädten geben, aber nicht in Ikea-Bistros, sondern im Möbelhaus.