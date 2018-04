IWB nimmt strahlungsarmes Funknetz in Betrieb

Ein das Netz soll dank Strahlungsarmut Grundlage für viele alltagsnahe und komfortable Anwendungen des «Internet der Dinge» sein. IWB testet derzeit, ob die neue Technik bei der Optimierung der Netze und Anlagen Vorteile bietet.

IWB hat das LoRa-Netz versuchsweise aufgebaut, um den Betrieb eigener Trafostationen und Fernwärmeschächte zu überwachen. Sensoren in diesen Anlagen melden in regelmässigen Abständen einfache Daten wie Stromstärke und Spannung oder Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die batteriebetriebenen Sensoren hat IWB testweise in wenigen Anlagen eingesetzt. Der Energieversorger will damit mögliche Anwendungsfelder untersuchen und Erfahrung mit dem Betrieb der Sensoren und der Datenübertragung gewinnen.

Aber auch Erkenntnisse über den laufenden Betrieb sollen damit möglich sein: Sensoren können beispielsweise die Auslastung der Trafostationen oder Temperaturen im Fernwärmenetz sehr genau bestimmen. Daraus lassen sich dann Rückschlüsse auf die Netzbelastung ziehen, was hilft, die Netze optimal - also weder zu gross noch zu klein - zu dimensionieren.

Nutzen für die gesamte Bevölkerung

Anders als das bestehende Glasfasernetz oder Mobilfunknetze kann das Funknetz nur geringe Datenmengen übertragen. Trotz der geringen Bandbreite vermag das Netz jedoch eine Vielzahl von Sensoren aufzunehmen, da sie nicht ständig, sondern nur für jeweils kurze Zeit einfache Messwerte übertragen. Neben der Platzierung weiterer Sensoren in Anlagen und Netzen von IWB sei es darum denkbar, dass IWB das Netz der kantonalen Verwaltung zur Verfügung stellt, die darauf verschiedenste Serviceleistungen für Basels Bevölkerung anbieten könnte.