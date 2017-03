Iberia nimmt die Strecke EuroAirport - Madrid ins Programm

Die Flüge zwischen dem EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg und Madrid werden mit einer Maschine der A320-Flotte bedient, die mit Business- und Economy-Kabinen ausgestattet ist und 122 bis 200 Passagiere fasst. Der Flugplan ermöglicht bequeme Anschlussflüge zu vielen weiteren Destinationen von Iberia in Spanien, beispielsweise Alicante, Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca und Sevilla, Lissabon in Portugal und Langstreckendestinationen wie Buenos Aires, Mexico City, Montevideo, Santiago de Chile, São Paulo und Johannesburg.

Matthias Suhr, Direktor des EuroAirport, erläutert: «Mit Iberia gewinnt der EuroAirport eine neue Fluggesellschaft hinzu, die sowohl Business- als auch Economy-Sitze anbietet. Die Verbindung nach Madrid ergänzt unser bestehendes Netzwerk um ein weiteres Drehkreuz. Für die Passagiere ergeben sich bequeme Umsteigemöglichkeiten zu weiteren Zielen in Spanien, Portugal, Afrika und Lateinamerika. Sie profitieren somit von einer grösseren Auswahl. Iberia verstärkt zudem die Präsenz von Mitgliedern der oneworld Alliance am EuroAirport.»

Marco Sansavini, Chief Commercial Director bei Iberia, ergänzt: «Der EuroAirport liegt im Herzen Europas und bedient die Oberrheinische Tiefebene, eine Region mit über 5,3 Millionen Einwohnern, enormer industrieller Bedeutung und hoher Anziehungskraft für Touristen. Die neue Strecke verstärkt unser Netzwerk in drei unserer wichtigsten europäischen Märkten, nämlich Schweiz, Frankreich und Deutschland, durch ein Serviceangebot, das sowohl für Geschäftsreisende als auch für Urlauber attraktiv ist.» 2017 wird Iberia auf dieser neuen Strecke rund 60‘000 Sitzplätze anbieten. Der EuroAirport Basel- Mulhouse-Freiburg ist für Iberia die dritte Schweizer Destination, die siebte in Deutschland und die elfte in Frankreich. Insgesamt fliegt Iberia diese drei Länder 614 Mal pro Woche an.

Iberia feiert dieses Jahr ihren 90. Geburtstag und zählt damit zu den am längsten bestehenden internationalen Fluggesellschaften. Sie entwickelt sich aber ständig weiter, um Effizienz und Produktion zu steigern und einen kontinuierlichen Serviceausbau im Sinne der Kunden zu gewährleisten. Die spanische Fluggesellschaft hat ihre Langstreckenmaschine mit neuen Business- und Touristenkabinen ausgestattet, modernisiert derzeit ihre gesamte Langstreckenflotte und wird in Kürze für einige ihrer Langstreckendestinationen die neue Premium Economy Class einführen. Laut „Flightstats“ zählte Iberia 2016 zu den pünktlichsten Fluggesellschaften weltweit.