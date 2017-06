Ideen, die es Wert sind, verbreitet zu werden: TEDx Basel

«Kannst du es nicht einfach erklären, hast du die Sache nicht verstanden,» so fasste es Albert Einstein zusammen. Und so funktioniert auch TED: Begabte Sprecher haben maximal 18 Minuten Zeit, um eine bahnbrechende, verrückte oder besonders schöne Idee über die Bühne zu bringen.

Die internationale Konferenz TED, kurz für «Technology, Entertainment, Design», wurde 1984 in Kalifornien gegründet und unter dem Motto «ideas worth spreading», also «Ideen, die es Wert sind, verbreitet zu werden» auch zum durchschlagenden Erfolg. Von Bill Gates bis Julian Assange waren berühmte Menschen, Querschläger und kreative Köpfe zu Gast. Die Sitzplätze an der Hauptkonferenz sind fast unbezahlbar.

Bild: TEDx Basel

Hierzulande ist die Konferenz weit weniger bekannt, und doch hat sich neben den Ideen auch das Konzept selbst verbreitet: Unter dem Namen TEDx gibt es inzwischen global hunderte von unabhängigen Events, die unter dem Dach des ‘Mutterschiffs’ organisiert werden. Darunter auch TEDx Basel, welche diesen Sonntag stattfindet. Die Preise sind erschwinglich, das Format ist dasselbe. 18 Minuten. Eine Bühne. Eine Idee. Und der Fokus liegt natürlich auf regionalen Sprechern und/oder regionalen Themen.

Denn was als «TEDx Gundeldingen» klein und privat begann, ist seit letztem Jahr im Musical Theater Basel angekommen. Gegründet von zwei Expats, Jennifer Chouch und Ford Hayes, kann die Vortragsreihe auf lange Jahre freiwilliges Engagement für eine handvoll gut erzählter Ideen zurückblicken. Angestellt ist im Verein niemand, das Team ist wechselnd, abgesehen von einer kleinen Kerngruppe, die längerfristig plant. Was chaotisch aussieht, hat auch Vorteile: Wenn niemand Geld erhält, ist es einfacher, Glaubwürdigkeit und redaktionelle Unabhängigkeit zu gewährleisten.

Kristen Pressner begann ihren Vortrag an der TEDx Basel 2016 mit dem Bekenntnis: «Ich hege Vorurteile gegenüber weiblichen Führungspersonen.» Schwierig ist das vor allem, weil, tja, sie selbst eine davon ist und ihr Job darin besteht, Frauen in Führungspositionen einzustellen: Sie ist Global Head of Human Resources bei der Roche. Sich eigene Vorurteile einzugestehen, ist eine Sache. Dies vor aller Welt zuzugeben, eine andere. Der mutige Vortrag wurde sogar in der internationale Presse gelobt.

Oder Marco Serras Vortrag, in welchem der Architekt des Empfangsgebäudes auf dem Basler Novartis Campus die Schönheit in 14 Milliarden Kubikmetern Beton sucht:

Dieses Jahr ist unter anderen eine Tänzerin des Ballet-Ensembles des Theater Basel gelistet, oder ein Neuorbiologe des Friedrich Miescher-Instituts, oder ein Archäologe aus Aleppo in Syrien, der heute an der Universität Basel doktoriert. Was sie uns sagen werden, erfahren wir erst am Sonntag.

Es sind nicht einfach Schulvorträge: «Als TED-Speaker wird man nicht geboren, sondern gemacht,» sagt Mediensprecher Adrian Kohler. Das exzellente Geschichtenerzählen ist ein Markenzeichen der TED Talks. Wie die Geschichte über die Qual der Wahl, Glück, und Spaghettisauce. Oder manchmal auch als brilliantes Sprachgewirr.

Gedränge an der TEDx 2016. Bild: TEDx Basel

Ich habe anfangs gelogen: TEDx Basel ist sehr gut besucht. Trotzdem redet kaum jemand darüber. Die Idee ist doch, dass Ideen verbreitet werden und nicht versteckt. Um Abhilfe zu schaffen, verlost barfi.ch fünf Tickets für Sonntag auf Facebook.

18 Minuten. Eine Bühne. Eine Idee. Und Sie.