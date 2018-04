"Igel gesucht": Basler Sichtungen von Igel sind gefragt

Am Donnerstagmorgen kontrollierte die Bundespolizei am Autobahnzoll Weil am Rhein (DE) einen Fernreisebus aus Mailand. Im Bus stiessen Bundespolizisten auf neun Personen, acht Erwachsene und ein Kind, ohne jegliche Ausweisdokumente. Auch in Lörrach wurde ein Asylbewerber ohne Ausweis angehalten.