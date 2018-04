Illegale Glücksspiele in Basels Hinterzimmern

Rauchschwaden, der Geruch nach Schweiss, unbewegte Gesichter und in der Mitte der Pot mit den Gelscheinen. Die Hinterzimmerzockerei feiert schon seit einigen Jahren Hochkonjunktur. Spieler, die etwa um Geld pokern und von der Polizei erwischt werden, müssen zwar nicht mit einer Strafe rechnen, ihr Einsatz jedoch, der ist weg. Während das Parlament in Bern daran arbeitet, das Glücksspielgesetz zu lockern und das Veranstalten von «privaten» Pokerturnieren zu erleichtern, boomt das Geschäft mit dem illegalen Glücksspiel.

Der Schweizer Casino-Verband schätzt, dass mit illegalem Glücksspiel vor allem in Bars und Restaurants, schweizweit Jahr für Jahr 250 Millionen umgesetzt werden. Zum Vergleich: Die 21 konzessionierten Schweizer Spielbanken erwirtschafteten im Jahr 2016 689 Millionen Franken Umsatz.Die Problematik hat sich in den letzten Jahren weiter zugespitzt. Das belegen auch die Zahlen der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK). 2010 wurden 61 Strafverfahren wegen illegaler Glücksspielangebote von der ESBK eröffnet. 2016 waren es bereits 162 Strafverfahren.

Basel zockt nicht gerne illegal

In Basel hat sich laut Beobachtungen der Kantonspolizei die Lage jedoch nicht zugespitzt. «Die Anzahl festgestellter Übertretungen ist konstant», so Toprak Yerguz vom JSD. Zur Verfolgung von illegalem Glücksspiel und illegalen Wetten hat die Kantonspolizei Basel-Stadt eine extra darauf spezialisierte Gruppe des Fahndungsdienstes. Dieser führt regelmässige und gezielte Kontrollen durch.

2016 veranlasste die Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) wegen Verdachts auf die Organisation von illegalen Pokerturnieren eine Razzia in einem Basler Pokerclub. Dabei wurden Computer, Spieltische sowie Bargeld beschlagnahmt. Das sich mit dem Club ordentlich Geld verdienen lässt, zeigt sich am Umsatz. Rund 3,7 Millionen Franken kamen da zusammen. Im Einsatz standen bei der Razzia rund 40 Vertreter der ESBK und Angehörige der Kantonspolizei Basel-Stadt. Festgenommen wurde niemand.

Teilnahme allein nicht strafbar

Denn wie auf der Homepage der ESBK zu entnehmen ist, ist die einfache Teilnahme an einem illegalen Glückspiel nicht strafbar. «Das Glücksspiel um Geld unterliegt strengen gesetzlichen Richtlinien. Nur die offiziell konzessionierten Spielbanken dürfen Glücksspiele organisieren und betreiben. Wer an einem illegal organisierten Spiel nur teilnimmt, macht sich nicht strafbar. Der Spieler riskiert aber, dass Einsatz, Gewinn und Spielutensilien eingezogen werden. Das gilt auch für die Teilnahme an Internetglücksspielen».

Sehr wohl strafbar macht sich, wer «Online-Glücksspiele» vermarktet oder einen Direktzugang auf ein Online-Glücksspiel anbietet. Einen Glücksspielautomaten zur Verfügung stellt, Räumlichkeiten anbietet, Spielutensilien abgibt oder die Bank eines illegalen Spiels führt». Deshalb sind die Spielhöhlen, in denen illegal gezockt wird, meistens von aussen kaum erkennbar. Sie befinden sich fast ausschliesslich in öffentlichen Lokalen, Internetcafés und Clubs oder genauer deren Hinterzimmer, die als solche gar nicht erkennbar sind.

Nicht immer riskiert man beim Spielen um Geld immer auch eine Busse. Was erlaubt ist, hängt vor allem davon ab, ob mehr Glück oder Geschicklichkeit im Spiel ist. Doch in welchen Fällen ist es erlaubt, um Geld zu spielen? Und wann ist es verboten, solche Spiele oder Turniere zu veranstalten?

Geschick statt Glück

Im Sommer ist es wieder so weit. In Russland findet die Fussball Weltmeisterschaft statt. Und dann ist es wieder soweit überall wird gewettet – im Büro und unter Freunden. Und das darf man auch ohne schlechtes Gewissen solange tun, wenn der Organisator mit den Einnahmen nur seine Unkosten deckt und den Rest des Jackpots unter die Wettteilnehmer verteilt.

Bedenkenlos um Geldeinsätze gespielt werden darf bei Geschicklichkeitsspielen. Anders als das Glückspiel sind Geschicklichkeitsspiele ausserhalb von Kasinos nicht verboten. Der Unterschied liegt darin, dass man beim Geschicklichkeitsspiel selbst Einfluss auf den Spielausgang nehmen kann. Beim Glücksspiel hängt der Gewinn vom Zufall ab.

Anders als das Bundesverwaltungsgericht beurteilte das Bundesgericht das Pokerspiel «Texas Hold’em» in einem Urteil aus dem Jahr 2010 als Glücksspiel. Laut Bundesgerichtsentscheid sei es nicht belegbar, dass beim Pokerspiel die Geschicklichkeitselemente die Zufallselemente des Spieles überwiegen.

Übrigens, der Jass am Stammtisch und natürlich auch zu Hause ist erlaubt, selbst wenn um Geld gespielt wird. Da der Spielverlauf überwiegend von der Spielgewandtheit und Konzentration der jeweiligen Jasspartner abhängig ist.