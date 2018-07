Im August eröffnet der erste Lindt Chocolate Shop in Basel

Lindor-Kugeln in Hülle und Fülle und allen Farben bald auch in Basel. ©keystone

Am Donnerstag, dem 2. August, wird der erste Lindt Chocolate Shop in Basel eröffnet. Zwischen der Koch Optik-Filiale, die Ende Juli schliessen wird, und dem im September vom Spalenberg in Basels Einkaufsstrasse Nummer Eins ziehenden Öl- und Essig-Laden vom Fass, wird Schokolade in allen Grössen und Formen verkauft.

Es ist der zehnte Shop in der Schweiz, in dem alle Lindt-Produkte sowie auch einige Exklusivitäten, die nur im Lindt-Shop und nicht im Detailhandel, zu finden sein werden. Mehr wollten die Verantwortlichen von Lindt noch nicht durchblicken lassen.