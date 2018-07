Im Gotthardstau schmoren? Bleibt doch zu Hause!

Zeit ist Geld und Geld ist Freizeit

Die Hälfte der Ferienzeit geht drauf, um überhaupt erst dahin zu kommen. Bis die meisten ihr Strandtuch von den Strapazen der Reise ausgezehrt ausbreiten können, haben die hiergebliebenen sich bereits dreimal erholt. Die drei Stunden vor dem Gotthard oder in der Easy-Jet-Schlange sind bei einem normalen Stundenansatz bereits je eine Shiatsu-, eine Ayurveda- und eine Thai Massage. Bis dahin ist das Anschnallzeichen noch nicht einmal erloschen.

Alleine der Anblick heilt alle Wunden. So ein Sonnenuntergang liegt in der Röhre nicht drin. Foto: Jonas Egli

Beton ist kein Sand. Gut so.

Zugegeben, den feinen Sandstrand kann Basel, abgesehen vom steinigen Tinguely-Ufer, nicht bieten. Das ist aber auch gut so, denn das fiese Gekörn verspricht vor allem unliebsame Peelings an unliebsamen Stellen, zerkratzt Sonnenbrillen und Handys, und macht aus dem Sonnenschutz eine schmierige Sauerei. Beton ist verlässlich, Beton ist nützlich, bietet Fläche zur Ablage und zum-sich-Anlehnen und versengt nicht die Füsse. Finaler Siegespunkt: Der Prosecco fällt nicht um.

Auf dem Beton beim Rheinstrand in Rheinfelden lässt es sich aushalten. Schnell noch den lästigen Kies zur Seite gewischt und nichts stört mehr. ©keystone

Wasser ist ohne Salz am besten

Sind wir Nudeln? Nein. Warum also im Salzwasser zu schwimmen solch ein inniger Wunsch sein soll, bleibt ein Rätsel. Der ätzende Vorgarten Poseidons brennt in den Augen, macht trockene Haut, die sich dann unablässig schält und hinterlässt weisse Ränder an den Kleidern. Nein danke. Im Rhein lauern keine Haie, keine fiesen Seeigel und keine Piraten. Das ganze Sommerloch schwemmt Vater Rhein einfach weg. Und mit ihm das Gefühl, etwas zu verpassen.

Ein Schwumm im Rhein, wer braucht da schon das Meer? ©keystone

Nervige Musik am Rheinufer? Es könnte schlimmer sein.

Zur Sommerzeit kommt man an einer Kakaphonie der schlimmsten Musikgeschmäcker kaum herum. Bei warmen Temperaturen vermehren sich die Lautsprecher wie Pilze und gleichzeitig brennen die Geschmacksnerven durch. Blöd, aber es könnte schlimmer sein. Wer schonmal zur falschen Zeit in der falschen Ecke der italienischen Riviera gelandet ist, weiss: Die ganznächtliche Italo-Disko, die den Bungalow durchbebt, bleibt uns zum Glück erspart. Während die Carabinieri Spirito DiVino komplett hoch und runterträllern, sorgen hier Freund und Helfer für Ruhe, den Rest erledigen kantonal subventionierte Schallschutzfenster. Danke.

Eine Riviera gefällig? Hier ist sie, gleich vor der Haustür! Foto: Jonas Egli

Die Selfies sehen doch eh alle gleich aus

Viele scheinen vor allem deswegen an exotische Orte zu verreisen, um im Instagram-Feed mit ihrem ausgefallenen Leben angeben zu können. Aber wenn alle weit weg sind, wo ist dann der erlesenste Ort? Da, wo niemand ist. Hier nämlich. Und mit etwas Geschick und genug Emojis sieht auch der Tierpark Lange Erlen schupps aus wie die Serengeti. Und wenn Toto schon in Geografie durchfallen durfte, können wir das auch: Der Belchen im Hintergrund dient locker als Kilimanjaro. Wer ein eigenes Lama hat, findet sogar in Augusta «Machu Picchu» Raurica genügend Likes.

Lange Erlen? Weit gefehlt. Man war praktisch Aug in Aug mit den Bisons in den Weiten Prärien Nordamerikas.. ©keystone

Nüchtern betrachtet ist der Himmel überall derselbe, die Sonne ist an der Cote d’Azur keine andere und das Eis schmeckt dort auch nicht besser. Das Münster ist immerhin fertig gebaut und im Gegenlicht von einer Sagrada Familia kaum zu unterscheiden, minus der Horden an Touristen und Taschendiebe. Wem nun das liebliche Geräusch des Zelt-Reissverschlusses fehlt, muss sich bloss daran erinnern, wie man das letzte mal selbigen panisch ausgerissen hat, weil man um acht in der früh bei lebendigen Leibe gekocht wurde. Im schlimmsten Fall hilft eine Nacht auf dem Balkon und die eintreffenden Hilferufe der Reisegeplagten. Bleibt doch einfach hier, es ist für alle besser so.