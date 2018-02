Im Januar ist die Basler Bevölkerung um 173 Personen gewachsen

Im Januar 2018 nahm die Wohnbevölkerung des Kantons Basel-Stadt gegenüber Dezember um 173 Personen (-15 Schweizer und +188 Ausländer) auf 199 161 zu. Seit langem ist im Januar – mit wenigen Ausnahmen – jeweils ein Bevölkerungswachstum zu beobachten. Die aktuelle Zunahme ist darauf zurückzuführen, dass es mehr Zu- als Wegzüge gab. Die Nettozuwanderung betrug 343, wobei sowohl Schweizer als auch Ausländer Wanderungsgewinne verbuchten. Negativ fiel die Bilanz aus Geburten und Todesfällen aus (-83). Aufgrund nachträglich gemeldeter Ereignisse (z. B. verspäteter Anmeldungen) entspricht die Summe aus Sterbeüberschuss und Wanderungsgewinn nicht dem Bevölkerungsanstieg per Ende Januar.

Quelle: bs.ch

In den vergangenen zwölf Monaten erhöhte sich die baselstädtische Bevölkerung um 871 Personen, was einer Zunahme um 0,4% entspricht. 12 997 Personen liessen sich in dieser Zeitspanne neu im Kanton nieder, 12 775 verliessen ihn. Der Wanderungsgewinn belief sich somit auf 222. Die Schweizer verzeichneten einen Wegzugs-, die Ausländer einen Zuzugsüberschuss. Seit Februar 2017 wurden 1 931 Kinder geboren, 2 199 Personen starben. Die Zahl der Schweizer blieb innert Jahresfrist stabil und lag Ende Januar bei 127 363, jene der Ausländer wuchs um 1,2% auf 71 798.

Dies kommt einem Bevölkerungsanteil von 36,1% gleich. In den letzten zwölf Monaten zogen 18 033 Personen innerhalb des Kantons um. Betrachtet man diese innerkantonalen Wohnungswechsel nach Gemeinde und Wohnviertel, wies Riehen den stärksten Umzugsgewinn pro 1 000 Einwohner auf. Deutlich positive Umzugssaldi ergaben sich auch in den Wohnvierteln Bruderholz und Iselin. Vergleichsweise starke Umzugsverluste verzeichneten hingegen die Wohnviertel Wettstein, Rosental und Matthäus.