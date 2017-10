Im Kleinbasel: Junger Mann mit Stichwaffe bedroht und beraubt

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der Mann von einer Unbekannten am Claraplatz angesprochen worden war. Zusammen begaben sie sich in ein Etablissement in der Webergasse. Aus noch unbekannten Gründen verliessen beide zusammen wieder das Zimmer und begaben sich zur Kreuzung an der Ochsengasse/ Webergasse.

Die Frau unterhielt sich dort mit zwei Männern. Daraufhin kamen diese beiden auf den 21-Jährigen zu und bedrohten ihn mit einer Stichwaffe. In der Folge händigte er sein in einer Hülle befindliches Smartphone aus, in welcher sich auch Geld befand. Anschliessend begab sich der 21-Jährige zur nächsten Polizeiwache und erstattete Anzeige. Eine Patrouille der Polizei konnte wenig später die Frau, eine 41-jährige Kamerunerin, festnehmen. Die beiden Männer, welche offensichtlich mit der Frau bekannt sind, konnten bis anhin nicht ermittelt werden.

Gesucht werden: Zwei unbekannte Männer, dunkle Hautfarbe, sprachen Englisch. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.