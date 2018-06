Imagine: Mehr als nur ein Festival

Bereits zum 17. Mal findet das imagine Festival mit viel Musik, Poetry Slam, einer Ausstellung statt. Mitten in der Stadt wird ein vielseitiges kulturelles Programm geboten, heuer an drei Standorten, dem Barfüsserplatz, hinter der Barfüsserkirche im Klosterhof und auf dem Theaterplatz. Es soll ein Zeichen für Vielfalt und Jugendkultur gesetzt werden.

Das Festival soll Jugendliche zu den Themen Ausgrenzung, Rassismus und Diskriminierung sensibilisieren. Es wird selbst von Jugendlichen geplant, organisiert und durchgeführt.

Während auf der grossen Bühne dem Barfüsserplatz ein lautstarkes musikalisches Program geboten wird, geht es auf den anderen beiden Plätzen etwas ruhiger, dafür aber nicht weniger spannend zu und her. Der Klosterhof lädt bei angenehmen Jazz-Klängen zum Verweilen bei gemütlicher Atmosphäre ein. Abends werden dort DJs auftreten, doch soll alles in entspannter Stimmung bleiben. Die Kleinkunstbühne auf dem Theaterplatz bietet wiederum viel Program mit Poetry Slam, Musik, Lesungen und Witz. Man kann sich dort mit den Organisatoren von imagine austauschen und ihnen Fragen zum Festival oder dem Projekt an sich stellen. Am Freitag, den 08. Juni wird die Ausstellung "Darf man das?" um 18:00 Uhr mit einer Vernissage auf dem Theaterplatz eröffnet. Sie ist während des gesamten Festivalbetriebs geöffnet.

Das im Jahr 2001 gestartete Projekt wurde von terre des hommes Schweiz iniitiert. Im Rahmen der Kampagne Jugend und Gewalt wurde eine intensive Zusammenarbeit mit Jugendlichen aus der Schweiz gestartet. Daraus entwickelte sich nur ein Jahr später das Projekt imagine. Die öffentlichkeitswirksame Plattform soll einerseits Auseinandersetzungen mit den Themen Ausgrenzung, Gewalt, Diskriminierung und Rassismus ermöglichen, andererseits auch einen innovativen Beitrag zur Basler Kulturszene leisten.

2002 fand imagine zum ersten Mal statt, auf dem Barfüsserplatz. Während den Folgenjahren entwickelte sich imagine rasch, nicht nur in Grösse, auch in Qualität, Vielfalt und Bandbreite der Angebote. Es wurden Theaternächte organisiert, Konzertabende in diversen Schweizer Städten und zahlreiche Workshops mit Jugendlichen durchgeführt. Bereits 2005 besuchten mehr als 30‘000 Menschen das Festival, angelockt von internationalen, nationalen und regionalen Bands, Kleinkunstdarbietungen, einer abwechslungsreichen Standmeile und vom friedlichen Ambiente des Anlasses.

imagine wurde vom Projekt zum Programm. Ein Programm, das sowohl Veranstaltungen für eine grosse Öffentlichkeit organisiert und mit gesellschaftlichen Brennpunkt-Themen kombiniert, als auch für und mit Jugendlichen zu diesen Themen Workshops erarbeitet. Somit ist imagine nicht nur Kultur, und nicht nur Bildung. Es ist sowohl Kulturbildung, als auch Bildungskultur.

Das Festival findet statt am Freitag den 08. Juni 2018 ab 18:00 Uhr und Samstag, den 09. Juni 2018 ab 15:00 Uhr. Alle Informationen finden Sie auf imaginefestival.ch. Hier geht es zur Facebook Veranstaltung.