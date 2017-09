Impressionen des IWB Basel Marathon

Am IWB BASEL MARATHON haben alle Läuferinnen und Läufer die Gelegenheit, mit einem Team den Halbmarathon oder die vollen 42,195 km zu absolvieren. Einzelstarter hingegen zeigen in der herrlichen Kulisse von Altstadt und Rhein Ausdauer und Schnelligkeit über die 10 km-Distanz oder Halbmarathon.

Der neue Kurs führt vom Marktplatz durch die Freie Strasse, via Wettsteinbrücke über den Rhein in das Kleinbasel, dort durch die Kartausgasse und schliesslich via Mittlere Rheinbrücke zurück auf den Marktplatz.

Der Basler Marktplatz präsentierte sich am 24. September als sportlicher und gesellschaftlicher Hotspot, denn Verweil- und Zuschauerplätze, Food und Drinks und der bunte Mix von Teilnehmenden und Zuschauern haben für ein veritables Happening gesorgt.