In Basel darf man zukünftig langsamer fahren, dafür mehr parkieren

Die Ausweitung der Tempo 30 - Zonen in Basel schreitet voran. In zahlreichen Strassenabschnitten dürfen die Auto- und Motorradfahrer ihr Tempo künftig um 20km/h von 50km/h auf die neu geltende Höchstgeschwindigkeit drosseln. Im Gegenzug erhält die Stadt einige neue blaue Zonen an Orten, wo bisher Park- oder Halteverbot galt.