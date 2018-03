In Muttenz: gut verpackt für jede Situation

Ein Werk von Niki de Saint Phalle vor dem Verpacken. Bild © Haas AG

Es war eine jener Stories, die man sich besser nicht kurz vor oder nach dem Essen zu Gemüte führen sollte. Mitte Februar dieses Jahres berichteten verschiedene Zeitungen über die Geschäfte der US-Firma Medcure, die als sogenannter «Body-Broker» Leichenteile für Forschung und Weiterbildung in die ganze Welt exportiert. Auch in die Schweiz.

Die Körperteile erfüllen einen sinnvollen Zweck. An ihnen können sich zum Beispiel angehende Ärztinnen und Ärzte im Operieren üben ohne jemandem zu schaden. Doch was geschieht mit den Körperteilen wenn sie ihren Zweck erfüllt haben? Werden Sie einfach ganz profan an Ort und Stelle entsorgt? Mitnichten.

Praktikable Lösung für nichtalltägliche Anforderung

Die sterblichen Überreste werden nach Zürich transportiert und dort in einem Friedhof kremiert. Dafür werden von der Haass AG Särge produziert, die ganz bestimmte Kriterien erfüllen müssen. So darf beispielsweise der Boden erst dann in Flammen aufgehen, wenn der Inhalt vollständig verbrannt ist. Dies aus hygienischen Gründen. Laut Stephan Hof, der das Unternehmen seit 2012 als Inhaber führt, werden jährlich rund 100 dieser Särge hergestellt.

Ein urchiges Stück Schweiz

Im Jahre 1950 landete die Haass AG übrigens einen Megahit, der fester Bestandteil praktisch jedes Schweizer Kellers war und zum Teil noch heute ist: die Apfelhurde, ein Gestell aus Holz zum Lagern von Äpfeln. Nicht die erste und auch nicht die letzte Innovation des traditionsreichen Unternehmens.