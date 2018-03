In der Breite: der See, der kam und ging

Im Jahre 1885 ersuchte der damalige Breite-Müller Joseph Joder um die Erlaubnis auf seinem Grundstück einen Weiher zur Aufzucht von Jungfischen anlegen zu dürfen. Nachdem sein Wunsch erfüllt wurde entstand zwischen der Breitmühle und dem damaligen Bahndamm (heute Baldeggerstrasse, Ecke Wildensteinerstrasse) ein kleiner See von 95 Metern Länge und 45 Metern Breite. Das Wasser dazu wurde von dem zwischen dem St. Albanteich und der Birs fliessenden Nasenbach geliefert. Dieser ist inzwischen wie der von ihm gespeiste Breite-See ebenfalls im Nichts verschwunden. An ihn erinnert nur noch der Nasenweg in der Lehenmatt.

Wie gewonnen, so zerronnen

Der sogenannte Breite-See wurde zu einem beliebten Ausflugsziel das allerhand zu bieten hatte. Es wurden sogar Postkarten mit seinem Abbild produziert. Im Sommer lud er zum Planschen und Boot fahren ein, im Winter wurde darauf Schlittschuh gelaufen. Verpflegen konnte man sich saisonunabhängig im nahegelegenen Restaurant «Schifferruh» an der Zürcherstrasse. Doch die Idylle hielt leider nicht allzu lange an. Mangelnde Unterhaltspflicht führte zur unaufhaltsamen Verschlammung des kleinen Gewässers. Aufgrund eines entsprechenden Berichtes des Basel-Städtischen Sanitätskommissärs wurde der Breite-See 1904 aufgefüllt. Mit Bauschutt des am 7. Oktober des gleichen Jahres abgebrannten Stadttheaters.

Wo bleibt unser See?

Anders als dem nach den Originalplänen identisch mit dem Vorgänger wiederaufgebauten und 1909 neueröffneten Stadttheater blieb dem kleinen See in der Breite eine Wiedergeburt verwehrt. Die Sehnsucht der Baslerinnen und Basler nach einem grösseren stehenden Gewässer scheint aber ungebrochen. Die immer wieder lancierten Vorschläge und konkreten Projekte zur Anlegung eines Sees oder grösseren Weihers belegen dies. Ob's wohl je dazu kommt?