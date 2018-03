2. Wahlgang in Riehen: Die SVP schafft den Einzug in den Gemeinderat auf Kosten der EVP

Knapper geht es nicht: Im zweiten Wahlgang der Gemeinderatswahlen gehen die zwei verblieben Sitze an Felix Wehrli (SVP) und an Guido Vogel (SP). Damit schafft die SVP den Sprung in die Riehener Exekutive. Abgewählt wird dagegen mit einem hauchdünnen Rückstand Annemarie Pfeifer von der EVP. Ebenfalls nicht gewählt wird die Grünliberale Katja Christ. Sie belegt mit grösserem Abstand Rang 4.