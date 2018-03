Indian Wells: Roger Federer wird vom Regen gestoppt

In der Breite: der See, der kam und ging

Ein Sonntagsausflug inklusive Bootsfahrt an einen See ohne das Stadtgebiet verlassen zu müssen? Das war bis 1904 ohne weiteres möglich. Wo heute endlose Autoschlangen über die Autobahn jagen, beziehungsweise schleichen, lud vor vielen Jahrzehnten ein idyllischer kleiner See zum Verweilen ein. Wie es dazu kam und warum der See spurlos verschwunden ist erfahren Sie hier.