Informationsplattform "Reinach redet" rückt das Handy in den Fokus

Die im Herbst 2016 von verschiedenen Akteuren der Jugendförderung gegründete Kampagne "Reinach redet" setzt sich zum Ziel, über gesellschaftliche Brennpunkte zu informieren, einen öffentlichen Diskurs anzustossen und somit Eltern, Lehrpersonen und Ausbildungsverantwortliche zu unterstützen. 2017 stand das Thema Cannabis im Fokus und es wurden zwei erfolgreiche Anlässe zum Thema "Kiffen" durchgeführt: Im Mai 2017 organisierte die Sekundarschule Reinach einen Informationsabend zum Thema "Wie gefährlich ist Kiffen" und im Oktober 2017 organisierte das Zentrum Erlenhof zusammen mit KMU Reinach einen Informationsabend zum Thema "Lehre und Kiffen".

Dieses Jahr legen die Projektverantwortlichen der Plattform den Schwerpunkt auf das kommunikative Handeln in der digitalen Welt und stellen dabei das Handy und den Umgang mit digitalen Medien in den Mittelpunkt.



Chancen und Risiken der digitalen Medien aufzeigen Mit dem Beginn des neuen Jahrtausends hat sich in unserer modernen Gesellschaft ein tief greifender Wandel vollzogen. Digitale Technologien und ihre Verbindung zum Internet sind in unseren Alltag längst eingedrungen und haben Kommunikation, Information, Wirtschaft, Staat und Öffentlichkeit verändert. Junge Leute sind in diese Zeit hineingewachsen. Digitale Medien gehören für sie zum Alltag. Das Internet bietet ihnen uneingeschränkten Zugang zu Wissen, sie können sich vernetzen und haben vielfältige Entwicklungs- und Lernchancen. Doch digitale Medien bieten nicht nur Chancen, sondern bergen auch Gefahren. Kinder und Jugendliche können in Sozialen Netzwerken gemobbt werden, ihre persönlichen Daten können missbraucht werden. "Reinach redet" will Eltern und Erziehungsverantwortliche informieren und das gegenseitige Verständnis unter den Generationen hinsichtlich der Nutzung digitaler Medien fördern.



Hinschauen und darüber reden An der Kampagne 2018 beteiligen sich die Jugendbeauftragte der Gemeinde Reinach, die Psychiatrie Baselland, die Polizei Basel-Landschaft, die Schulsozialarbeitenden sowie die Schulleitungen der Primar- und Sekundarschulen Reinach, die Jugendarbeit der Reformierten Kirche Reinach, das Zentrum Erlenhof, KMU Reinach sowie die Familien- und Jugendberatung Birseck.

Am Montag, 28. Mai, 19 Uhr, findet in der Aula der Sekundarschule Reinach eine erste Veranstaltung zum neuen Themenschwerpunkt statt. Weitere Informationen zur Kampagne sind auf der Webseite der Veranstaltung zu finden.