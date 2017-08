Innenstadtverkehr: Nach der Sperrung ist vor der Sperrung

Am Aeschengraben sind die Bauarbeiter kurz vor Mittag guter Dinge. Auch die Verantwortlichen des Tiefbauamtes sind bei der Begehung mit den Basler Medien guter Dinge. Kurz zuvor hatte Kantonsingenieur Roger Reinauer dem Dutzend Journalisten an der Dufourstrasse erklärt, es gebe durchaus historische Gründe dafür, dass nun rund um den Aeschenplatz sehr viele Bauarbeiten notwendig geworden seien. Schliesslich sei damals das Meiste gleichzeitig gebaut worden. Und klar sei auch: «Wir versuchen die Arbeiten in einem Quartier zu bündeln, so dass, wenn die Infrastruktur erneuert ist, wieder Ruhe einkehren kann. Die Basis für die Erneuerungen ist, das Geschäftsmodell «Infrastruktur», dieses Planungsinstrument will die Bedürfnisse bei der Erneuerung der Infrastruktur, beim Verkehr und diejenigen der Anwohner unter einen Hut kriegen.

Umleitungen funktionieren

Im Moment gibt es um den Aeschenplatz rund 13 Baustellen. Eine vierzehnte wird folgen, wenn die Hardstrasse saniert werden muss. Gleichzeitig sei dies nicht möglich, da im Moment die Hardstrasse als Umleitung benötigt werde. Ähnlich verhalte es sich mit der Elisabethenstrasse die im Oktober und November vom Klosterberg bis zum Bankverein ganz gesperrt wird. Die Fortsetzung dieser Arbeiten sei erst dann möglich gewesen, wenn der Aeschengraben fertiggestellt sei und voll befahrbar sei.

Die Verbindung zwischen Bahnhof und Aeschenplatz soll ein Boulevard werden und da die Strasse breiter werden wird, soll auch ein durchgängiger Veloweg zwischen Bahnhof und Aeschenplatz entstehen. Dieser hörte ja bisher auf der Höhe des ehemaligen Hilton auf. Was die Umleitungen angeht, so geben die Verantwortlichen zu verstehen, dass die «grossflächigen Umleitungen» nicht schlecht funktionieren würden. So dass die Verbindungen zwischen den einzelnen Stadteilen immer gewährleistet seien.

«Je lauter, desto schneller»

Dass es mit der Bauerei nicht ganz so einfach ist, zeigen verschiedene Beispiele, so müssen Liegenschaften und Geschäfte immer für die Bewohner zugänglich sein, etwa wenn ein Umzug oder eine Lieferung ansteht. Auch der Lärm sei immer wieder ein Faktor. So sagt der Kantonsingenieur: «Je lauter eine Baustelle ist, desto schneller ist sie fertig.» Aber natürlich könne man das den Anwohnern nicht zumuten. So bleibt die Bauerei für die Verantwortlichen im Tiefbauamt eine Gratwanderung. Einen Trost gibt es immerhin, so sagt Roger Reinauer an der Pressekonferenz: «Die Infrastruktur der Stadt Basel ist alles in allem in einem guten Zustand.» Erneuert werden müsse sie aber trotzdem von Zeit zu Zeit.

Einen Überblick über die aktuellen Baustellen in Basel finden Sie hier.

