Ab morgen, Montag 14. Mai 2018 beginnen die Instandsetzungsarbeiten an der Liedertswilerstrasse/Hauptstrasse in Oberdorf und Liedertswil. Der Abschnitt erstreckt sich auf einer Gesamtlänge von rund 1,70 Kilometer auf Höhe der Firma DERO Feinmechanik AG in Liedertswil bis zum Einmündungsbereich des Sportplatzes in Oberdorf. Im Zuge der Bauarbeiten werden die Werkleitungen, Strassenentwässerung und ein zusätzlicher Abwasserkanal erstellt.