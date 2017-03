Integrationsgespräche in Basel-Stadt neu auch mit EU-Bürgern

1,9 Millionen für Platzgestaltung bei Baloise-Areal in Basel

Bei den Neubauten des Baloise-Konzerns in der Nähe des Bahnhofs SBB in Basel soll ein öffentlicher Platz und eine Begegnungszone entstehen. Die Basler Regierung hat dafür am Dienstag dem Grossen Rat 1,9 Millionen Franken beantragt.