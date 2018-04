Integrationsturnier der Breel Embolo Foundation am 1. Mai

In der Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum Erlenhof und der Embolo Foundation steht der Fokus der Integration von unbegleitet, minderjährigen Asylsuchenden hier in der Schweiz. In den vergangenen Jahren hat die Zahl dieser Jugendlichen in der Schweiz stetig zugenommen. Diese Jugendlichen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ohne ihre Eltern oder einer Person, unter derer Obhut sie stehen, aus ihrem Heimatland geflüchtet sind oder diese auf der Flucht verloren haben. Aufgrund ihrer Erfahrungen brauchen diese Jugendlichen eine besondere Unterstützung, um hier in der Schweiz sich in unsere gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen einzufügen. Dies besonders, weil die meisten von ihnen ihre Zukunft in der Schweiz bestreiten werden.

Aufgrund des Trainingsplans bei seinem Verein FC Schalke 04 wird er leider nicht selbst vor Ort sein können. Die Organisatoren versuchen jedoch, einen anderen Fussball-Star für die Preisverleihung zu gewinnen.

Das Zentrum Erlenhof will zusammen mit der Embolo Foundation über den Sport Begegnungen schaffen, in denen die unbegleitet, minderjährigen Asylsuchenden zusammen mit den Jugendlichen aus der Schweiz über eine Freizeitaktivität Freundschaften schliessen und in Vereinen den Anschluss an die Gesellschaft finden können und damit einen aktiven Beitrag zur Integration leisten. Weiter wollen die beiden Stiftungen in der breiten Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam machen, um die Gesellschaft auf die Herausforderungen im Umgang mit der Integration zu sensibilisieren und um Vorurteile rund um das Thema abzubauen.

Als Fixpunkt und Hauptevent organisieren die beiden Stiftungen jeweils am 01. Mai ein Fussball-Turnier. Insgesamt zwanzig Mannschaften, welche aus den umliegenden Jugendzentren gestellt werden, spielen zusammen mit den unbegleitet, minderjährigen Asylsuchenden aus dem Kanton Basellandschaft um einen, extra vom Zentrum Erlenhof dafür produzierten Wanderpokal. Die Mannschaften werden jeweils von zehn bekannten Persönlichkeit gecoacht und Breel Embolo, der Stiftungspräsident der Embolo Foundation patroniert das Gesamtturnier.