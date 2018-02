Intensives 2017: Dreimal am Tag rettete die Rega in Basel Leben

Das Stichwort Rettungsflugwacht (Rega) löst sofort Bilder von waghalsige Rettungsaktionen im fernen Hochgebirge, oder Schweizer Bergen aus. Seit 1975 ist die Rega-Einsatzbasis am Euro Airport Basel-Mulhouse stationiert, eine Initiative forderte in den 1990er Jahren eine Verlegung auf das Dach des Universitätsspitals Basel. Die Wege wären kürzer gewesen, die lebensrettende Hilfe schneller vor Ort. Zudem hätten die Flugbewegungen und der damit verbundene Lärm damals um 47 Prozent gesenkt werden können. Doch die unbegründete Furcht vor einem dazu notwendigen Kerosin-Tank auf dem Spitaldach führte zu einer Ablehnung durch den Souverän.

Die Crew am EuroAirport besteht aus vier Piloten, vier Rettungssanitätern und vier Ärzten. Letztere sind die einzigen im Team ohne Festanstellung. «Es sind Assistenzärzte des Unispitals, die uns für eine gewisse Zeit begleiten» sagt Basisleiter Jean-Jacques Erne. Die Luftretter brauchen für ihre wichtige Aufgabe die passende Ausrüstung. Dazu gehören in Basel drei Helikopter. 2017 rückte die Crew der Rega von der Basler Basis zu 1149 Rettungseinsätzen aus, im Schnitt dreimal im Tag. «Die Einsatzbasis Basel fliegt so viele Einsätze wie keine andere der insgesamt zwölf Rega-Basen. Auch die Leitstellen im süddeutschen Raum bieten die Rega auf, wenn sie gebraucht wird. Dies ist insbesondere in der Nacht oft der Fall», sagt sagt Ariane Lendenmann, Mediensprecherin der Rega.

Einsatzursachen in Basel

Die Ziele der Retter in rotweiss liegen nicht in der Stadt selbst, sondern im Umland. In Basel-Stadt selbst kommt es sehr selten zu einem Rega-Einsatz, an einem Unfallort ist man mit der Ambulanz schneller. Denn die Alternative wäre wie früher: Den Helikopter vom EuroAirport zum Universitätsspital zu holen, den Arzt mitnehmen und an den Einsatzort zu fliegen. Doch vor allem in ländlicheren Gebieten rings um Basel wird die Rega oft zum Lebensretter. «Der Hauptgrund für die Alarmierungen sind akute Erkrankungen», sagt Ariane Lendenmann. Dazu gehören beispielsweise Herzinfarkt oder Schlaganfall, aber auch bei schweren Verbrennungen wird der Helikopter geholt.

Schönes Wetter führt zu mehr Einsätzen

Schweizweit war 2017 für die rotweissen Helikopter ein besonders intensives Jahr, mit 15'958 Einsätzen. Dies entspricht einer Steigerung von 5.7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Am Tag waren es rund 43 Einsätze, insgesamt wurden 10'788 Patientinnen und Patienten betreut. Grund dafür: das besonders schöne Wetter in den Monaten Februar und Oktober. Die Sonne lockte viele an die frische Luft, was zu einer Steigerung der Unfälle führte. Auch wenn die Rega in Basel-Stadt selbst nicht viele Einsätze fliegt, so gehört der Rega-Helikopter trotzdem zum gewohnten Stadtbild, ist das Ziel der fliegenden Retter mit dem Patienten an Bord doch in den allermeisten Fällen immer unser Kantonsspital.